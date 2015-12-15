I en debattartikel i DI Debatt skriver Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, Cathrine Holgersson, vd Sveriges Allmännytta och Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen, att bygg- och installationsbranschen är inne i en utdragen lågkonjunktur, samtidigt som fastighetsägare brottas med ökade kostnader och högre räntor.

Underhåll som inte är akut har fått vänta, vilket bidrar till en växande underhållsskuld. Detta, menar debattörerna, skapar stora utmaningar för både kommunala och privata bostadsbolag.

“Många kommunala och regionala bostadsbolag har haft stora ekonomiska utmaningar och tvingats begränsa sig till enbart akut underhåll. Det har helt enkelt blivit för dyrt att underhålla fastigheter i den utsträckning som krävs för att långsiktigt värna beståndet.”, skriver de.

För att möta utmaningarna och möjliggöra investeringar i underhåll och energirenoveringar föreslås två konkreta åtgärder. Debattörerna vill för det första göra det möjligt för bostadsföretag att göra skattemässigt avdragsgilla avsättningar till fonder för underhåll och energirenovering. De skriver att detta skulle skapa större förutsägbarhet och långsiktighet i förvaltningen.

Det andra som föreslås är en rabatt på fastighetsavgiften för byggnader som har renoverats och energieffektiviserats.

“Det skulle vara ett kraftfullt incitament för de investeringar som annars riskerar att skjutas upp”, skriver de.

De menar att om underhållet inte kan genomföras i tid, riskerar Sverige att se fler rivna fastigheter som annars hade kunnat räddas genom långsiktigt och planerat underhåll. En situation som liknas med järnvägen, där det eftersatta underhållet gjort det omöjligt att komma i kapp.

Debattörerna vill nu att regeringen ska agera kraftfullt och använda höstens budget för att lägga fram en långsiktig och hållbar nationell plan för underhåll och renovering av fastighetsbeståndet.