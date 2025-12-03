Den svenska julen förknippas ofta med snötyngda granar och röda stugor – gärna i illustratören Jenny Nyströms klassiska tappning. Men för många är julen i högsta grad urban. Faktum är att den ultimata julupplevelsen lika gärna kan utspela sig i stadskärnan.

I Fastighetstidningens julkalender vill vi därför lyfta fram den urbana julen – som en fortsättning på vår artikelserie om stadsutveckling. Vi har bett några av dem som medverkade i serien att dela med sig av sina julupplevelser och tips. Eric Sjöstedt, affärschef för handel på Vasakronan, uppmanar alla att besöka Malmö för att uppleva julstämningen – men konstaterar samtidigt att få skapar ”julhygge” lika bra som köpenhamnarna.

Din stad är Malmö – hur märker man av julen där?

– I Malmö märks inte alltid julstämningen med hjälp av vit snö, även fast det händer från tid till annan. Det som dock sticker ut är julbelysningen, fint smyckade butiker och den fina julmarknaden! Utöver den väldigt fina julmarknaden finns också möjlighet att träffa Tomtemor & Tomtefar, se på Luciatåg, ta del av interaktiv lek med Musse&Helium.

Gärna krispigt väder som verkligen gör att man vill sätta sig på en mysig restaurang och äta en sen lunch med något gott i glaset!

Finns det någon annan stad som du tycker sticker ut under jul?

– Så klart kan man ju inte bortse från vår grannstad Köpenhamn, de vet hur man skapar en bra stämning för ett julhygge!

Jul i staden – hur firar man då på bästa sätt?

– Strosa genom de olika delarna av city och njuta av variationen av alla pyntade butiker i stan. Inte allt för sällan får man en spontan upplevelse från fina ljusinstallationer, en julkör eller att man springer på någon härlig gammal kompis. Gärna krispigt väder som verkligen gör att man vill sätta sig på en mysig restaurang och äta en sen lunch med något gott i glaset! Sedan kan man nöjd åka hem igen med några julklappar klara och energin från ett pulserande stadsliv!

Det kan upplevas svårt att skapa attraktiva flöden i staden under det något gråare vinterhalvåret – har du något tips?

– En riktigt bra och spännande mix i utbudet genererar folk året om. Så bra utval och nära kontakt med alla verksamheter är ett bra recept.

Och slutligen, vad köper man till vännen som är intresserad av stadsutveckling?

– Enkelt: kom till Malmö och upplev stämningen!