Under Construction Summit i Stockholm på tisdagen delades Håll Nollans arbetsmiljöpris ut för åttonde året i rad till det teamjuryn ansåg gjort mest skillnad för arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen. I år är det NCC tillsammans med Region Västmanland som tilldelas priset för det arbetsmiljöarbetet i hela projektorganisationen i bygget av det nya akutsjukhuset i Västerås.

Delar av juryns motivering lyder: ”Vinnarteamet prisas för sitt systematiska och engagerande arbete med att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö. Genom att aktivt bygga ett lag har även en stark säkerhetskultur vuxit fram.”

[ Annons ]

Juryn nämner särskilt hur man lyckats skapa en kultur där arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del i såväl projektering, upphandling som produktion och där alla samarbetar och stöttar varandra.

En av de saker man anser projektet lyckats särskilt bra med är att få alla inblandade att både känna och ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön i projektet.

– Västerås nya akutsjukhus visar verkligen att det vardagliga arbetsmiljöarbetet är det som gör skillnad. I det här projektet har man byggt ett lag där det finns engagemang och ansvarstagande hos såväl byggherre och entreprenör som underentreprenörer. Genom att nyttja varandras erfarenheter har de i projektet hittat lösningar redan i projekteringen som gynnat arbetsmiljön och effektiviteten under produktionen. Det tillsammans med ”trivselundersökningar” som alla i projektet svarat på är några av projektets stora framgångsfaktorer, säger Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

De två andra finalisterna var Station Hagastaden och Rya kraftvärmeverk.