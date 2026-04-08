Vakanserna på Stockholms kontorsmarknad stiger igen efter en kort ljusning i höstas. I centrala Stockholm är vakansgraden nu 11,1 procent, i Norrort 23,1 procent. Det enligt Citymarks senaste mätning.

I höstas föll vakansgraden innanför tullarna för första gången på tre år. Nu har den vänt uppåt igen. Det är framför allt i kanterna av innerstaden (Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm och Värtan) som vakanserna ökat, medan de mest centrala stadsdelarna fortsätter att utvecklas positivt.

[ Annons ]

Utanför tullarna är läget fortsatt kärvt. Sundbyberg och Liljeholmen sticker ut med fallande vakansgrader, medan Kista och Globen/Slakthusområdet visar på uppgångar.

En indikator pekar dock framåt: de kommande vakanserna, alltså ytor där kontrakt sagts upp för avflyttning eller outhyrda projektytor ligger på rekordlåga nivåer. Tor Borg, analyschef på Citymark, ser det som ett möjligt förtecken om vändning.

– De senaste årens vakansuppgång hänger mycket ihop med att den utdragna lågkonjunkturen inneburit att antalet sysselsatta som arbetar på kontor utvecklas svagt, i Stockholm har de till och med minskat. Till detta kommer också den anpassning till minskad kontorsnärvaro som gjorts. Båda dessa faktorer bör minska i betydelse framöver.

Hans bild är att nettouthyrningen bör kunna bli positiv ganska snart.

– Men det hänger på att konjunkturen fortsätter återhämta sig och att allt som händer i omvärlden inte får allt för stora effekter på den svenska ekonomin, säger han.