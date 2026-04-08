Vakanserna på Stockholms kontorsmarknad stiger igen efter en kort ljusning i höstas. I centrala Stockholm är vakansgraden nu 11,1 procent, i Norrort 23,1 procent. Det enligt Citymarks senaste mätning.
I höstas föll vakansgraden innanför tullarna för första gången på tre år. Nu har den vänt uppåt igen. Det är framför allt i kanterna av innerstaden (Kungsholmen, Vasastaden, Norrmalm och Värtan) som vakanserna ökat, medan de mest centrala stadsdelarna fortsätter att utvecklas positivt.
Utanför tullarna är läget fortsatt kärvt. Sundbyberg och Liljeholmen sticker ut med fallande vakansgrader, medan Kista och Globen/Slakthusområdet visar på uppgångar.
En indikator pekar dock framåt: de kommande vakanserna, alltså ytor där kontrakt sagts upp för avflyttning eller outhyrda projektytor ligger på rekordlåga nivåer. Tor Borg, analyschef på Citymark, ser det som ett möjligt förtecken om vändning.
– De senaste årens vakansuppgång hänger mycket ihop med att den utdragna lågkonjunkturen inneburit att antalet sysselsatta som arbetar på kontor utvecklas svagt, i Stockholm har de till och med minskat. Till detta kommer också den anpassning till minskad kontorsnärvaro som gjorts. Båda dessa faktorer bör minska i betydelse framöver.
Hans bild är att nettouthyrningen bör kunna bli positiv ganska snart.
– Men det hänger på att konjunkturen fortsätter återhämta sig och att allt som händer i omvärlden inte får allt för stora effekter på den svenska ekonomin, säger han.