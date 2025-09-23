En granskning av fackförbundet Byggnads visar att anställda hos det litauiska ställningsbolaget Global Scaffolders UAB under flera års tid fått lön för 40-timmarsveckor – trots att de i praktiken arbetat upp till 60 timmar i veckan, måndag till lördag. Enligt Byggnads har företaget därmed undvikit att betala ut övertidsersättning, helglön och andra ersättningar, vilket kan ha sparat bolaget miljontals kronor.

Nu stämmer Byggnads bolaget på totalt 107,8 miljoner kronor.

– Det här är typexemplet på ett företag som ska bort från våra arbetsplatser. Bolaget har medvetet brutit mot kollektivavtalet och på så sätt tjänat enorma summor. Man har lurat sina anställda och konkurrerat ut seriösa företag som följt lagar och regler, säger Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare.

Företaget har anlitats av nästan alla stora ställningsföretag och varit verksamma på några av landets största arbetsplatser. Däribland Västlänken, Förbifart Stockholm, kärnkraftverket i Oskarshamn och flera av de stora industrisatsningarna i norra Sverige.

Byggnads efterfrågar nu att både huvudentreprenörer och beställare tar ett större ansvar för att kontrollera företagen som verkar på deras arbetsplatser.

– Systemet läcker som ett såll och Byggnads kan inte ensamma städa upp i den här branschen. Beställare och huvudentreprenörer måste ta ett större ansvar. Står det i kontraktet att arbetstagarna ska jobba 40 timmar i veckan, men arbetsplatsen kryllar av folk varje lördag – ja så är det väl klart som fan att det är något som är fel, säger Emil Persson.