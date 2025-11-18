Hälften av Sveriges byggföretag upplever att kvalificeringskraven i offentliga upphandlingar hindrar dem från att lämna anbud, trots att de har kapacitet att genomföra uppdragen. Lika många menar att de flesta krav och avtalsvillkor ändå inte följs upp under avtalstiden.

Sanna Wallerstedt, affärs- och entreprenadjurist på Byggföretagen, menar att upphandlande organisationer måste lägga större fokus på kvalitet i alla delar av processen, inte bara vid utvärdering.

– Det är problematiskt att många företag väljer att avstå från att lämna anbud då krav och avtalsvillkor anses vara otydliga, irrelevanta eller oproportionerliga. Resultatet blir en offentlig affär som drar till sig oseriösa aktörer medan allt fler seriösa avstår, säger hon.

Enligt rapporten upplevs kraven för att visa teknisk och yrkesmässig kapacitet ofta som för snäva, både när det gäller referensuppdrag och krav på särskild kompetens. Klimatkrav och sociala villkor kan vara tydligt formulerade men anses ofta vara för begränsande.

Sex av tio företag tycker att arbetsrättsliga villkor är lätta att förstå, men mer än hälften anser att de borde följas upp oftare.

Företagen menar också att uppföljning borde ske oftare inom nästan alla områden, en tydlig plan för systematisk uppföljning redan i upphandlingsskedet skulle minska risken för onormalt låga anbud och osund konkurrens.

Värdet av den offentliga upphandlingen är drygt tusen miljarder kronor vilket motsvarar 18 procent av BNP.