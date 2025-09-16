I dag klockan 13.00 pausas arbetet på många byggarbetsplatser i 15 till 30 minuter. Syftet är att visa att säkerhet är en viktig fråga och att samarbete i branschen är avgörande för att undvika olyckor.

– Under årets säkerhetspush ligger fokus på att ’tänka efter före’, något som känns enkelt och självklart och som kan vara helt avgörande i att skapa en säker arbetsmiljö. Att tänka efter före är ett brett fokus. Det kan handla om allt från att se till att alla har rätt arbetsmiljökompetens för sin uppgift, till att projektera in hylsor till stagen för att undvika onödig borrning, men även att dagligen värdera väderförhållandena, ”kan vi lyfta säkert i dag med denna vind”? säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

Säkerhetspushen är ett komplement till andra initiativ inom arbetsmiljöområdet, såsom säkerhetsdagar och -veckor, och syftar till att skapa en stark gemensam signal i hela branschen. Håll Nollan närmar sig i dag 100 medlemsorganisationer och har sedan starten för åtta år sedan tagit fram både arbetsmiljöstandarder och utbildningar inom området.

– Alla behöver stanna upp ibland och reflektera och fylla på med energi för att fortsätta driva sitt arbete framåt och detsamma gäller för arbetsmiljöarbetet. Tanken bakom säkerhetspushen är just att det ska vara ett tillfälle för kraftsamling och en grund för att skapa ännu större engagemang kring arbetsmiljö, säger Ulrika Dolietis.