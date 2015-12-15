Enligt preliminär statistik från SCB påbörjades bygget av cirka 15 400 bostäder, vilket är tre procent fler än under samma period 2024.

Bakom ökningen ligger främst ett ökat småhusbyggande. Cirka 3 300 småhus påbörjades under perioden – en uppgång med 22 procent jämfört med 2024. Däremot minskade byggandet av lägenheter i flerbostadshus något, till cirka 12 100 bostäder, en procents minskning jämfört med första halvåret 2024.

Av lägenheterna i flerbostadshusen är preliminärt 71 procent upplåtna som hyresrätter.

Utöver nybyggnationen tillkom cirka 750 lägenheter genom påbörjade ombyggnationer, vilket är färre än motsvarande period 2024 då antalet var 928.

Siffrorna för 2025 är uppräknade med 14 procent för att kompensera för rapporteringsförseningar, vilket är i linje med eftersläpningen under tidigare år.