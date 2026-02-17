Det är flera rapporter med förslag som regeringen nu remitterar. Syftet med åtgärderna är att ge tydligare information till kunder, ökad transparens och en förbättrad hantering av ärenden i Fjärrvärmenämnden.

Dels Energimarknadsinspektionens uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden. I slutredovisningen fanns förslag på åtgärder och nya regler med fokus på ökade krav på information och transparens.

Från både Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten kommer förslag på åtgärder för att förbättra fjärrvärmenämndens funktion. Förslagen innefattar att nämnden ska lämna skriftliga rekommendationer efter medling och bevilja alla ansökningar som uppfyller formkraven. Energimyndigheten har tidigare menat att fjärrvärmenämnden bör läggas ner om den inte reformeras.

– Nu stärks kundernas rättigheter samtidigt som vi ökar transparensen och skärper tillsynen. Både konkurrenskraft och ett högt förtroende är avgörande för fjärrvärmens långsiktiga roll i energisystemet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Ett uttalande som kan ställas mot hur Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, menade att förslaget saknade den avgörande funktion som krävs för att verkligen kunna göra skillnad – en tvistlösningsfunktion som även prövar fjärrvärmeprisets skälighet. Det var också något som Energimarknadsinspektionen uppmanade regeringen att utreda.

– Det är rätt långt kvar till dess att kundernas rättigheter verkligen kan sägas stärkas. Särskilt om det ska utredas mer huruvida skälighetsrekvisit ska till vid prövning, säger Rikard Silverfur.

Men han ser det ändå som positivt att regeringen kommer ett steg närmare att kunna påverka fjärrvärmemarknaden genom att ta förslagen vidare.