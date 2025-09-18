Näringslivspanelen Status Sthlm, som görs av Stockholms handelskammare, mäter kontinuerligt hur företagen i Stockholm påverkas av olika faktorer. Nu har man tittat på bostadsmarknaden – det för att få en bild av om bristen på bostäder hindrar företagens möjligheter att hitta kompetens som bor utanför staden.

I mätningen som gjordes i juni år svarar fyra av tio företag att den nuvarande bostadssituationen är ett problem. Man pekar på att framför allt unga har extra svårt att hitta bostad i Stockholm, vilket leder till att fler tvingas pendla en längre distans för att ta sig till jobbet.

– Det här är ytterligare ett exempel på hur bostadsmarknaden i Stockholm är dysfunktionell. När företag inte kan rekrytera rätt kompetens påverkar det inte bara Stockholm som huvudkontorsekonomi utan även hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare i en kommentar.



Vidare understryker företagen att bristen på ett varierat utbud av bostäder försvårar rekryteringsmöjligheterna och hotar företagens tillväxt i Stockholm.



– För att Stockholm ska fortsätta attrahera företag krävs en bostadsmarknad som möjliggör den kompetensförsörjning som efterfrågas av näringslivet. Om bostadsfrågan inte börjar tas på allvar riskerar Stockholm att halka efter i konkurrensen. Hittills har ansvariga politiker inte klarat av att leverera reformer som vänder utvecklingen, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare.



Nu har läget förbättrats något vad gäller kötider för lägenheter i Stockholm och det finns en del nyproducerade hyresrätter att få med kortare kötider som kan vara någon månad upp till två år. Priserna på bostadsrätter i områden som Kista, Farsta och Hässelby/Vällingby är ner med mellan 10 och 5 procent senaste 12 månaderna. Det går i dessa områden att köpa en tvårummare cirka 40 kvadratmeter för runt 1,5 miljoner kronor. Efter handpenning skulle en månadskostnad då ligga på runt 7 000 till 8 000 kronor i månaden.