Under det gångna året förmedlade Boplats Syd 9 350 lägenheter från 92 hyresvärdar. Även om antalet förmedlade lägenheter är en marginell minskning på en procent jämfört med föregående år, då 9 410 lägenheter förmedlades, är antalet hyresvärdar en ökning med 11 procent jämfört med 2024.

Under året förmedlat lägenheter i 31 av Skånes 33 kommuner, i jämförelse med fjolårets 28. För första gången har det även förmedlats lägenheter i Köpenhamn.

– Vi ser ett ökat intresse bland mindre privata hyresvärdar som ser värdet i hur vår kostnadsfria förmedlingstjänst sparar både tid och resurser. Dessutom märker vi att allt fler väljer att ansluts sig till oss efter rekommendationer från branschkollegor, vilket är en mycket viktig och positiv signal, säger Anders Sjögren, VD Boplats Syd.

Mediankötiden låg trots fortsatt ökat tryck i bostadskön kvar på 2,1 år, vilket är samma nivå som 2024 men en förbättring jämfört med 2022. En tredjedel av lägenheterna gick till bostadssökande med mindre än ett års kötid.

Lägenheter ur det befintliga beståndet stod för 90?procent av förmedlingarna. Nyproduktionen ökade något från tidigare år och stod för 8?procent av lägenheterna. Malmö var fortsatt den största förmedlingskommunen med 6?592 bostäder. Samtidigt ökade förmedlingen i flera kommuner, bland annat i Lund, Skurup och Kävlinge.

– Det är tydligt att behovet av en transparent och regionalt sammanhållen bostadsförmedling fortsätter att öka, både för den bostadssökande och hyresvärdar, säger Anders Sjögren.