Klimatförändringarna förväntas leda till fler och mer intensiva extremväder. Det innebär risk för fler skador på bostäder och ökade kostnader för försäkringsföretagen. I en ny rapport har FI granskat hur dessa ökade risker kan påverka tillgången till och omfattningen av boendeförsäkringar.

Bedömningen är att bostadsförsäkringar generellt kommer att bli dyrare, men att risken för att helt stå utan försäkringsskydd mot naturskador är låg på kort sikt.

Rapporten lyfter fram att områden med högre risk för klimatrelaterade naturhändelser troligtvis kommer att se en större ökning i försäkringskostnaderna. Om inte effektiva åtgärder för klimatanpassning genomförs, finns även en ökad risk för att försäkringsskyddet i särskilt utsatta områden kan komma att begränsas ytterligare över en längre tid.

I en tidigare artikel i Fastighetstidningen menade Patrik Johansson, affärsområdeschef hos försäkringsförmedlingsbolaget Gallagher, likt FI, att fastigheter i högriskområden kan få betydligt högre försäkringspremier på grund av klimatförändringarna.

– För 20 år sedan var prissättningen mer linjär, där kostnaderna jämnades ut inom försäkringskollektivet. Nu har det blivit en mer spetsig prissättning, där de med fastigheter i riskområden får bära en större del av kostnaden, sa Patrik Johansson till Fastighetstidningen.

FI betonar att försäkringsbolagen behöver justera sina produkter och sin prissättning för att hantera de ökade klimatrelaterade riskerna. Samtidigt förväntas bolagen vara tydliga gentemot sina kunder om vad försäkringarna faktiskt omfattar.

– Försäkringsföretagen behöver anpassa sina produkter och sin prissättning för att klara ökade risker och vi förväntar oss att de är tydliga mot sina kunder om vad försäkringen omfattar. Samtidigt är det avgörande att klimatanpassningen på samhällsnivå går framåt. Vi uppmuntrar kommuner, regioner och statliga aktörer att samverka med försäkringsbranschen som sitter på mycket kunskap, säger Emilia Högquist, hållbarhetschef på FI.