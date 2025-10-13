Enligt rapporten uppger hela 35 procent av arkitektföretagen att de planerar att rekrytera under det kommande halvåret. Det är en markant ökning jämfört med i början av året, då knappt 20 procent såg samma möjlighet.

– Att mer än en tredjedel av arkitektföretagen planerar att anställa är ett styrkebesked. Trots osäkerhet och fortsatt svag prisutveckling ser vi att marknaden har stabiliserats tillräckligt för att man ska våga investera i kompetens. Men vi ser också att vart femte arkitektföretag räknar med att behöva minska personalstyrkan kommande halvår, säger Richard Österberg, analyschef på Innovationsföretagen.

Även bakåt i tiden syns tecken på återhämtning. Drygt 30 procent av arkitektföretagen har redan nyanställt under det gångna halvåret – en betydligt högre andel än väntat, enligt Richard Österberg.

Samtidigt visar rapporten att framtidsoptimismen dämpats något. I dag tror 36 procent av arkitektföretagen på ökad efterfrågan det kommande halvåret – en tydlig nedgång från 57 procent i början av året. Ungefär en fjärdedel tror dessutom på en fortsatt nedgång.

Trots det är det samlade läget bättre än under tidigare år, menar Richard Österberg.

– Det är uppenbart att de globala förutsättningarna spelar en allt större roll för svenska företag. Men vi ser också att delar av sektorn lyckas navigera och till och med växa i ett utmanande läge. Det är viktigt att politiken nu ger långsiktiga spelregler och investeringsincitament för att ta tillvara den stabilisering som vi nu börjar se i delar av sektorn, säger han.