I maj i år höjdes rotavdraget tillfälligt från 30 till 50 procent av arbetskostnaden. Detta för att stötta byggbranschen i ett fortsatt tufft konjunkturläge. Sedan dess har antalet rotavdrag ökat markant. I maj, juni och juli har drygt 475 000 köpare fått ett godkänt rotavdrag, vilket är omkring 70 000 fler än under motsvarande period förra året.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, ser positivt på utvecklingen.

– Höjningen skapar jobb och stöttar lokalt företagande. Därför vill byggbranschen se en förlängning av det höjda rotavdraget även efter årsskiftet, säger hon.

Det genomsnittliga beloppet för ett rotavdrag i juli var ungefär 11 000 kronor. Rotavdraget får vara högst 50 000 kronor per person och år.