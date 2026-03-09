Drygt nio av tio svenskar upplever att de blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden efter 50 års ålder, enligt en undersökning från Pluskommissionen. Det vill Skandia Fastigheter nu ändra på genom att ge hyresrabatt till nya hyresgäster med en åldersblandad personalstyrka.

Företag med minst en medarbetare över 55 år erbjuds 20 procent lägre hyra under det första året. Om personalen dessutom omfattar medarbetare i åldersgrupperna 18–34 år och 35–54 år ökar rabatten till 25 procent, förklarar Katarina Noré, kommunikations- och marknadschef på Skandia Fastigheter.

[ Annons ]

– Forskning visar att arbetsplatser med större åldersspridning ofta mår bättre, samt har högre kreativitet och produktivitet. Ålderism gör också att värdefull erfarenhet och kompetens riskerar att stängas ute och inte förs vidare till yngre generationer, säger hon.

Katarina Noré beskriver rabatten som en konkret åtgärd för att uppmuntra fler arbetsgivare att anställa senior kompetens – men också som en viktig affärsfråga för Skandia Fastigheter.

– Vi vill att våra hyresgäster långsiktigt ska utvecklas och gå bra, och därmed kunna stanna länge i våra lokaler. Mer inkluderande arbetsplatser tror vi är en del av svaret som kan bidra till det.



Samtidigt pressas kontorsmarknaden av ökande vakanser. Katarina Noré sticker inte under stol med att de med hjälp av kampanjen vill locka nya hyresgäster.

– Vi, liksom resten av branschen, märker av ett mer ansträngt läge. Å andra sidan har vi en relativt jämn tillströmning av nya hyresgäster och en löpande dialog med många företag.



Kampanjen startade den 8 mars och håller på till den 31 december i år.