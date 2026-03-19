Under 2025 uppger 82,6 procent av hyresgästerna att de är nöjda med den service som de får av sin hyresvärd, det visar AktivBos årliga rapport ”Så tycker Sveriges hyresgäster”. Det är den högsta nivån sedan branschmätningarna startade 2008 och en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2024. Servicen som svenska fastighetsbolag erbjuder når därmed en ny toppnotering.

Mellan 2022 och 2025 ökade Serviceindex i branschen med i snitt 0,4 procentenheter per år. Bland bolag som mäter löpande är motsvarande ökning 1,1 procentenheter.

Bilden skiljer sig markant från Riksenkäten 2025, Hyresgästföreningens stora medlemsundersökning som också genomförs av AktivBo. Där uppgav endast 57 procent av de tillfrågade att de är nöjda med sin boendekvalitet i förhållande till hyran, ett tapp på 12,5 procentenheter sedan 2020 och den lägsta nivån sedan mätningarna startade.

En paradox som uppmärksammades redan när Hyresgästföreningens rappor presenterades i höstas. Då noterade Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige, att analysföretaget bara ett halvår tidigare presenterat sin årliga undersökning med slutsatsen att Sveriges hyresgäster är allt nöjdare med service och förvaltningskvalitet.

Frida Kullh, vd på AktivBo, förklarar att det finns två markanta skillnader rapporterna emellan som kan förklara de drastiska skillnaderna i resultat.

– Riksenkäten undersöker för det första endast Hyresgästföreningens medlemmar, medan ”Så tycker Sveriges hyresgäster” bygger på svar från över 323 233 hyresgäster i hela Sverige, säger hon.

Rapporterna har flera överlappande frågor, i Riksenkäten skrivs det till exempel ut att naturligt överlappande frågor rörande service, förvaltning och den övergripande boendeupplevelsen förekommer. Samtidigt lyfter Frida Kullh att flera frågor skiljer sig åt. Till exempel serviceindex, som är en stor del av deras årliga rapport, finns inte med i Hyresgästföreningens rapport.

Hon lyfter också fram att de två undersökningarna har olika tidsintervall, AktivBos rapport släpps årligen medan Riksenkäten görs vart femte år, vilket hon menar kan göra att variationen i Riksenkäten kan uppfattas större.

Gällande den upplevda tryggheten pekar däremot båda rapporterna åt samma håll, något Frida Kullh lyfter fram som ett positivt tecken.

– Just den upplevda tryggheten har ökat, det har varit en stadig uppgång de senaste åren. Det är ju något som vi från AktivBos perspektiv såklart tycker är väldigt positivt. Att fastighetsägarnas insatser och samhällets insatser i stort har gett effekt, säger Frida Kullh.

Årets rapport pekar samtidigt på en försämring i hur hyresgästerna upplever felanmälansprocessen. Felanmälansindex sjönk från 89,5 till 89,1 procent under 2025, vilket beskrivs som ett tecken på att det blir alltmer utmanande att säkerställa kvalitet genom hela kedjan – från registrering till åtgärd och återkoppling.

Bland bolag som arbetat med kontinuerlig uppföljning av processen i minst tolv månader syns dock en positiv trend, med en ökning på 1,5 procentenheter.