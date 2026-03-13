Fastigo lanserar snart en ny tjänst utformad för att möta medlemmarnas behov av effektiv och tillgänglig rådgivning. Den AI-baserade tjänsten ”Mitt Fastigo” ska ge användarna snabba svar på vanliga frågor, medan mer komplexa ärenden eskaleras till mänskliga rådgivare.

Johan Mann, vd på Fastigo, menar att relationen med medlemmarna inte kommer att försvinna på grund av tjänsten, utan att tekniken i stället ger dem möjlighet att fördjupa sig i mer komplicerade ämnen och frågor.

– Våra medlemmar är generellt väldigt kunniga, men ibland vill de dubbelkolla med oss. Där kan AI:n hjälpa till, vilken tid på dygnet som helst dessutom, säger han.

Den första versionen av tjänsten testas sedan en tid tillbaka av utvalda medlemsbolag innan en bredare utrullning sker för samtliga medlemsbolag under året.

– Hittills har vi fått mycket fin feedback, men det återstår en del finjusteringar och anpassningar så att varje användare får en skräddarsydd upplevelse efter just sina kollektivavtal och förutsättningar, säger Johan Mann.

Projektet inleddes med en upphandling där Forefront valdes till partner.

– Det här är ett exempel på affärsdriven utveckling där vi kombinerar ny teknik med medlemsnytta, säger Pontus Lögdahl, Kundansvarig Forefront.