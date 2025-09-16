Bakgrunden är att Högskolan Kristianstad ska få ett nytt citycampus på platsen där gallerian ligger. Projektet genomförs av Boulevardfastigheter, ett dotterbolag till ABK, i samarbete med Skanska.

– Oss veterligen finns det inte något annat projekt i Sverige nu eller tidigare där man återbrukat betong i den här omfattningen – inte ens i närheten. Det blir en mycket stor miljöbesparing med minskade koldioxidutsläpp – inte bara här lokalt utan runt om i landet, säger ABK:s vd Karl-Henrik Persson.

Cirka 40 procent av gallerian ska nu bort. En mindre del rivs, men största delen plockas ner för att kunna återbrukas. Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK, förklarar att gallerian som tur var byggdes på ett sätt där väldigt mycket går att återbruka.

– I stort sett allt kan återbrukas, med undantag för några korta, sågade betongelement som kanske inte hittar sin plats som byggelement. Majoriteten element kommer dock att få ett nytt liv, inklusive bjälklag, pelare, väggelement och glaspartier, säger Jonas Rosenberg.

Gallerian byggdes under två etapper, där den första delen stod färdig år 2013. Delen som nu ska bort byggdes så sent som 2015 och har stått oanvänd i flera år, något som gör den särskilt lämplig för återbruk enligt Marcus Lind, platschef på Skanska.

– Det är synd att byggnaden stått oanvänd i så många år, men därför är det extra roligt att den nu kommer att få nytt liv och kommer att användas i nya byggprojekt, säger han.

Betongelementen som demonteras lagras och planeras att säljas vidare.

– Vi undersöker marknaden i hela landet och det finns intresse för att köpa. Det är till och med så att man är villiga att betala mer än för ny betong. Detta för att man kan räkna hem koldioxidbesparingen man får av att använda återbrukad betong i byggprojekt. Används all betong som demonteras innebär det att vi slipper utsläpp på uppskattningsvis 600 ton koldioxid för produktion av ny betong, säger Karl-Henrik Persson.