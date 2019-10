Män och borgerliga tidningar syns mest i bostadsdebatten

Vem dominerar bostadsdebatten? Det har Boinstitutet försökt ta reda på. Det visade sig att 9 av 10 av de flitigaste bostadsdebattörerna är män och lika stor andel skriver för en tidning med borgerlig politisk inriktning. Detta enligt en rapport som Boinstitutet gjort där ledartexter, debattartiklar och twitterinlägg om bostadsfrågor undersökts. Annons: Annons: Annons:



Undersökningen är framtagen i samarbete med Tyréns, som samlat in 22 374 artiklar av opinionsbildande karaktär i tryckt nyhetsmedia under perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019. Boinstitutet har även gjort en analys av bostadsdebatten på Twitter under samma period.

De tio skribenter som skrivit mest om bostadspolitik:

1. Daniel Braw, Barometern-OT,

2. Johan Rudström, UNT,

3. Martin Tunström Barometern-OT

4. Lars Ströman, Nerikes Allehanda,

5. Csaba Bene Perlenberg, Expressen, Kvällsposten, GT,

6. Karin Pihl GP, VLT, Västerbottens-Kuriren,

7. Joakim Broman GP, Västerbottens-Kuriren,

8. Tobias Wikström Dagens Industri,

9. Daniel Swedin Aftonbladet

10. Richard Appelbom, VLT.

Enda vänsterskribenten på listan är Aftonbladets Daniel Swedin och enda kvinnan är Karin Pihl på GP.

Daniel Braw på den moderata Barometern-OT i Kalmar har alltså varit flitigast med 33 texter. Familjen Braw tar dessutom storslam i och med att Daniels bror, Johan Braw som är VD för Sölvesborgshem, är flitigast på Twitter med 624 inlägg taggade med #bopol, som är den vanligaste hashtaggen för inlägg om bostadspolitik.

Den tweet som enskilt haft störst genomslag står tidigare DN-journalisten Viktor Barth Kron för. Viktor, som idag arbetar för Kvartal, länkade i inlägget till en artikel i Dagens Nyheter om fin och ful arkitektur, där han riktar kritik mot såväl arkitekturupproret som dess kritiker.

När det gäller enskilda tidningar är det Göteborgs-Posten som publicerat flest artiklar. Bland partier och organisationer står Socialdemokraterna (63 st) och Vänsterpartiet (38 st) bakom flest debattartiklar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är de organisationer som kvalar in på Topp 10-listan, där samtliga riksdagspartier finns med. Sist på listan kommer Sverigedemokraterna med 11 artiklar, strax efter Kristdemokraterna (12 st) och Miljöpatiet (13 st).