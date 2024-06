Låg befolkningstillväxt talar för lägre byggtakt

De lägsta födelsetalen sedan mätningarna började 1749, minskad invandring och ökad utvandring gör att befolkningen inte kommer att växa i närheten av vad som tidigare förväntats.

I SCB:s nya befolkningsprognos väntas den årliga befolkningstillväxten i genomsnitt stanna vid 0,2 procent fram till 2035. Det kan jämföras med i genomsnitt 0,7 procent per år sedan år 2000.

Prognosnedjusteringarna är inte nytt för i år. SCB:s befolkningsprognos fram till 2035 har successivt justerats ned under 2020-talet, från 11,3 till 10,9 miljoner invånare.

– Men SCB:s senaste prognosframskrivning sticker ut. Det är ovanligt med så stora förändringar som den de nu gör, säger Pernilla Johansson, senior ekonom på Swedbank.

En konsekvens av detta är att behovet av nya bostäder årtiondet ut därför är mycket lägre än i Boverkets senaste byggbehovsbedömning, från oktober 2023, där cirka 67 300 nya bostäder behöver tillkomma, varav 38 700 till följd av befolkningsutvecklingen, per år fram till 2030 för att täcka bostadsbehovet.

Det menar både Nordea och Swedbank i sina senaste makroekonomiska analyser, publicerade i slutet på april. Nordea uppskattar att antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder i år och nästa år landar kring 20 000, och menar att det är osannolikt att bostadsbyggandet återhämtar sig till nivåerna från åren 2021 och 2022, då knappt 69 000 respektive 55 000 bostadsbyggen startades.

Swedbank har tittat på det förväntade behovet av bostäder fram till 2030 och hamnar ännu lägre med 12 000 nya bostäder per år, baserat på en förväntad befolkningstillväxt med i genomsnitt 24 000 personer per år, och i genomsnitt två personer per hushåll.

– Det är sannolikt inte så att det bara kommer att behövas 12 000 nya bostäder per år framåt. Men baserat enbart på SCB:s nya betydligt lägre prognos för befolkningstillväxten är behovet av nya bostäder väsentlig mycket lägre än i tidigare prognoser, säger Pernilla Johansson.

Trots att nybyggnationen fallit brant, som en följd av stigande räntor, höga byggkostnader och lägre reallöner, är bankernas prognoser över bostadsbehovet betydligt lägre än de cirka 28 000 bostäder som påbörjade under 2023. De är också lägre än de förväntade byggstarter under 2024 och 2025. Där till exempel Byggföretagen räknar med 25 600 respektive 30 000 påbörjade enheter.

Ytterligare en anledning att byggandet framåt blir lägre än många räknar med, som Swedbank lyfter fram, är att det under de senaste åren byggts långt fler bostäder än behovet om man tar hänsyn till den faktiska befolkningstillväxten.

– Samtidigt finns det många andra faktorer som gör att det behövs fler nya bostäder på vissa platser, men inte på andra, säger Pernilla Johansson.