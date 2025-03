Kötiderna ner för äldre lägenheter

Kötiderna hos bostadsförmedlingen i Stockholm har de senaste åren dalat för dyra nyproducerade lägenheter. Nu syns även en liten minskning för successionsbostäder där hyrorna är överkomliga.

De senaste åren har de genomsnittliga kötiderna sjunkit och är nu de kortaste på tio år. Det konstaterar Bostadsförmedlingen i Stockholm i en hyresmarknadsrapport för 2024. De främsta orsakerna är att det finns ett rekordstort utbud av nyproducerade bostäder i kombination med ekonomiskt pressade hushåll. Många bostadsbolag rapporterar också om vakanser.

Inte helt oväntat är krävs det allt kortare kötid (5,3 år i snitt) för att få hyra en nyproducerad hyreslägenhet och där har kötiderna minskat succesivt i sju års tid. Ett trendbrott är dock att även kötiden för en äldre lägenhet, det som kallas successionsbostäder, gått ner något. Det är inga stora förändringar, minskad kötid från 10,2 till 9,9 år, men ett tecken på en svagare marknad i en region där man tidigare under lång tidigare sett stigande snittkötider i alla stadsdelar och kommuner.

Områden där det i dag är lättare att få hyra en successionsbostad är i Nynäshamn, Järfälla, Haninge och Södertälje. Bostadsförmedlingens analys är att en minskad efterfrågan påverkas både av stor nyproduktion under senare år och negativa flyttnetton till Stockholmsregionen.

Det finns ett klart rakt samband mellan högre hyror och lägre kötid. För en trerumslägenhet med en hyra upp till 6 000 kronor i månaden är kötiden 16 år, för de med hyror mellan 15 000 och 16 000 är kötiden den halva.

Tydligt är att små lägenheter, en- och tvårummare, inte längre är så eftertraktade. Däremot fyrarumslägenheter där kötiderna kraftigt gått upp. Det kan sannolikt förklaras med att de stora barnkullarna födda 1988 till 1992 nu har bildat familj med barn och söker större bostäder.

Bostadsbolagen bygger mindre lägenheter för att inte hyreskostnaden ska bli allt för hög

En intressant reflektion som Bostadsförmedlingen i Stockholm gör i sin rapport är att krympflationen för bostäder tagit fart de senaste två åren. 2014 var medelarean för en nyproducerad etta 40 kvadratmeter, 2024 var den nere på 27 kvadrat. Samtidigt ökade hyran per kvadratmeter från 2 200 kronor per kvadratmeter till tio år senare 3 500 kronor per kvadratmeter.

– Min tolkning är att det höga kostnadsläget för nyproduktion lett till att bostadsbolagen bygger mindre lägenheter för att inte hyreskostnaden ska bli allt för hög, säger Marika Klerby-Nordström, chef Marknad och kommunikation på Bostadsförmedlingen.

Lite fakta: