Gästkrönika: Ask not what hyresrätten can do for you

I en serie rapporter har Fastighetsägarna Syd utforskat hyresrättens framtid. Nu del tre, där Anna Wiking vill visa att det finns andra alternativ än att som vanlig 27-åring äga sitt hem.

Kent Persson skrev nyligen på bostadspolitik.se en ledare med den eminenta rubriken Make hyresrätten great again! (välkommen som ambassadör för hyresrätten, Kent). Klokt och insiktsfullt fastställs det att Sveriges tillväxt är beroende av en fungerande hyresmarknad. Utan hyresrätten stannar Sverige. Tre reformer lyfts som skulle få hyresrätten att bli great again: en fungerande social bostadspolitik, fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter och indexerade årliga hyresjusteringar. Hear! Hear!

Jag läser vidare, hajar till när Persson plötsligt konstaterar att han inte tänker medverka till att ställa de olika upplåtelseformerna emot varandra. Att det är helt avgörande att HELA bostadsmarknaden fungerar, att politiken behöver leverera reformer för både det ägda och det hyrda boendet. Han har så klart en poäng, men som hyresrättens självutnämnda ambassadör känner jag mig plötsligt en aning trångsynt och förbisprungen; ger jag hyresrätten för mycket utrymme?

[ Annons ]

Bra där, en reform för det ägda boendet och ett steg närmare en väl fungerande HEL bostadsmarknad.

Men så kommer en nyhetsflash om en ny rapport från Skandia som kartlagt var i landet det är omöjligt för vanliga 27-åringar att köpa en normalstor lägenhet, även om de jobbar och har skrapat ihop till en kontantinsats. Rapporten beskriver trösklarna för unga som vill in på bostadsmarknaden. Amorteringskravet uppges slå hårdast mot personer som är i början av sin karriär och hindrar dem från att köpa sin första bostad. På regeringens uppdrag har en utredningsgrupp ombetts undersöka nuvarande amorteringskrav, och det har redan avslöjats att den kommer föreslå att amorteringskravet lättas upp. Bra där, en reform för det ägda boendet och ett steg närmare en väl fungerande HEL bostadsmarknad.

Då väntar vi med spänning på nästa nyhetsflash, den om en reform för det hyrda boendet, förslagsvis någon av Perssons föreslagna. Men i väntan på den ser jag min revansch och tar mig fortsatt an den ärofyllda rollen som hyresrättens ambassadör. För nu blir det viktigt att visa att det finns andra alternativ än att som 27-åring äga sitt hem. Det tycker till exempel en av respondenterna i den tredje delen av rapporten Huset, hemmet och jag, som fokuserar på boendet och trivseln. I vårt exempel är hon visserligen 28 år, men vi låter ändå hennes röst få höras:

”Det handlar så klart om pengar, men inte bara. För mig är det nog en typ av livsfilosofi. Min familj hyrde när jag var liten. Nu hyr jag. Det ger mig en frihet och jag diggar folket i mitt hus. Det är en riktigt bra vibe”. Kvinna 28 år

Vi har precis som Skandia kartlagt saker i vår rapport, till exempel vad som är viktigast för oss när det gäller vårt boende. Det absolut viktigaste, oavsett om vi bor i ägt eller hyr boende, är ett bra geografiskt läge. Här är det läge för ett kompletterande reformförslag; säkerställ och skapa incitament till att det finns både hyrt och ägt boende på bra och varierade geografiska lägen.

Efter lägesfaktorn skiljer det sig lite åt vad som toppar listan. För det ägda kommer långsiktig stabilitet på en andra plats följt av att det är tryggt i huset. För det hyrda kommer tryggheten på en andra plats följt av att det ger ett ekonomiskt utrymme. Vänta nu tänker ni, blev det rätt? Att de som hyr sitt boende tycker att den tredje viktigaste aspekten är att det ger ett ekonomiskt utrymme? Ja absolut! Det hyrda hemmet ger ett ekonomiskt utrymme eftersom kapital inte har bundits, ingen buffert behövs för oförutsägbara utgifter, inga lån med amorteringskrav har tagits.

Alla måste inte äga och alla måste inte hyra, men alla måste ha möjligheten till ett hem som passar deras livsstation. På ett för dem bra läge i ett tryggt hus utan ett stigma om vad som är förenat med det ena eller det andra.

I strävan mot en välfungerande hel bostadsmarknad vill jag så här i amerikanska valtider avsluta med att uppmana till reflektion kring det välkända citatet ”Ask not what hyresrätten can do for you, but what you can do for hyresrätten…”

Anna Wiking,

stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd