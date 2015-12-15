Senast 2027 är det krav på att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Fastighetsnära insamling innebär att det ska finnas kärl för sortering av förpackningar vid fastigheten, både hos villor och lägenheter.

Samtliga fastighetsägare ska senast 31 december 2026 ha infört sortering av förpackningar och returpapper (tidningar) fastighetsnära.

Om man inte sorterar rätt så kan kommunen/entreprenören ta ut en felsorteringsavgift/miljöstyrningsavgift av fastighetsägaren. Det motiveras generellt med att felsorterat avfall kräver mer bearbetning, vilket leder till högre kostnader för kommunen och i förlängningen för fastighetsägaren och hyresgästerna.

– Möjlighet att ta ut en felsorteringsavgift är ett komplement till våra andra insatser i form av dialog, information, utbildning, rådgivning mm för att värna om jordens resurser, hålla kostnaderna nere för våra kunder samt främja en god kvalitet på utsorterat material så att det går att återvinna. Fokus ligger definitivt på att förebygga felsortering genom dialog med fastighetsägare där det är kraftigt felsorterat, inte på att ta ut felsorteringsavgift, säger Elin Hagberg, sektionschef hushållsavfallssektionen, Uppsala Vatten och avfall.

En undersökning som Sveriges Allmännytta gjorde 2022 visade att en fastighetsskötare varje vecka lägger mellan 8 och 18 timmar på att sortera bort avfall som inte hör hemma i kärlet och lägga det på rätt ställe, städa miljörummen med mera.

Som hyresvärd kan man ju inte ålägga samtliga lägenheter med avgifter de inte orsakat

Men kanske lika ofta belastas fastighetsägare av felsorteringsavgifter då boende inte lyckats ta sitt ansvar att sortera sitt avfall rätt. Så exempelvis i Skellefteå i vintras. Där handlade det om att kommunen ville höja straffavgiften för flerbostadshus. Utöver grundavgiften på 500 kronor infördes en tilläggskostnad på 500 kronor per lägenhet, med ett maxtak på 5 000 kronor per tömningstillfälle och fastighet.

Fel, ansåg Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

– Men problemet här är att hyresgäster i ett flerbostadshus är skyddade mot denna typ av sanktionsavgifter. Som hyresvärd kan man ju inte ålägga samtliga lägenheter med avgifter de inte orsakat, sa Jens Pihlblad.

Protesterna hade verkan. Ärendet återremitterades och förvaltningen fick tre månader på sig att tillsammans med Fastighetsägarna hitta en lösning. Nu, ett drygt halvår senare, kan Jens Pihlblad konstatera att det blev en rejäl kapning av avgifterna. Från 500 till 50 kronor per delsorterad säck (höjs med 20 kronor nästa år). Och fram till 2027 har man uppgiften att nå en överenskommelse om en mer långsiktig lösning.

Även hans kollega i sydost nådde framgång med sina protester. Här kan du läsa om hur Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, lyckats få ett löfte från kommunala Kretslopp Sydost att initialt inte kräva in felsorteringsavgift när det nya systemet införs.

Det finns ingen statistik över hur många kommuner som idag använder sig av felsorteringsavgifter. Fastighetstidningen har därför gjort en mindre undersökning för att få en uppfattning om de utvalda kommunerna tar ut en avgift, och i så fall hur mycket det kostar fastighetsbolaget om hyresgästerna sorterar fel.

Kommuner i urval:

Stockholm Vatten och avfall

Inga avgifter.

Göteborgs Stad (Kretslopp och vatten)

Oklart läge. I Göteborg sker all förpackningsinsamling från flerbostadshus av ett antal entreprenörer som samlar in materialet och själva sköter all kundkontakt. Dessa olika aktörer har olika rutiner för felsortering och är inget som staden reglerar. Det som regleras och följs upp är att de tillhandahåller rimliga behållare och att de inte tar mer betalt för tömning än vad de får.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Felsorteringsavgift per kärl och tillfälle: 500 kr

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB)

Bolaget ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Införde 1 april 2025 en avgift på 500 kr per kärl för att ”uppmuntra till att sortera sitt avfall på rätt sätt”.

Sysav (Sydskånes avfalls AB)

Bolaget ägs av 14 kommuner i Skåne, och i tre av dem har de hand om insamlingen (Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner). Ingen av dessa tre kommuner har felsorteringsavgift i flerfamiljshus.

Mittsverige Vatten & Avfall (Sundsvall)

Inga felsorteringsavgifter för FNI i taxan för tillfället. För matavfall finns en felsorteringsavgift på 125 kr per kärl och tillfälle.

Tyresö kommun

Felsortering i mat-, rest-, grov- och elavfallskärl. 214 kr/kärl.

Nacka Vatten och avfall

I stället för felsorteringsavgift har kommunen något de kallar för miljöstyrningsavgift. Den tas ut i fallande skala, beroende på hur många förpackningsslag (plast-, papper-, metall- och färgade och ofärgade glas) som sorteras fastighetsnära.

Om inga förpackningar sorteras är avgiften 325 kr, endast 1 förpackningsslag 299 kr, 2 förpackningsslag 260 kr, 3 förpackningsslag 130 kr, 4-5 förpackningsslag sorteras 0 kr.

Tekniska verken (Kiruna)

I kommunen tillämpas felsorteringsavgifter på rest- och matavfall. Vid konstaterad upprepad felsortering eller överfyllnad har Tekniska verken rätt att ändra abonnemangsvillkor. Avgift för överfulla kärl 107–233 kr, beroende på kärlets storlek.

Extrahämtning kan till exempel behövas om behållaren inte varit tillgänglig för tömning vid ordinarie tillfälle, men behov av tömning finns. 248 kr/kärl.

Tekniska verken har inget svar på hur taxorna kommer se ut för 2027 då det fortfarande är ett pågående arbete.