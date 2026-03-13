Läsarfråga:

Vi har en hyresgäst som har hyrt en lokal i åtta år och nu ska flytta. Enligt avtalet ansvarar hyresgästen för att ta hand om ytskikten. Vi tror dock att de inte har skött detta under tiden de hyrt lokalen, och att de inte tänker göra det nu heller eftersom de menar att lokalen redan var sliten när de flyttade in.

Kan vi kräva ersättning från hyresgästen om det visar sig att ytskikten inte har underhållits som de ska?

Svar:

När en hyresgäst flyttar ut är det vanligt att man upptäcker brister, skador eller slitage som uppstått under hyrestiden. I lokalhyresavtal är det ofta bestämt att hyresgästen ansvarar för visst underhåll, vanligtvis ytskikten som väggar, tak och golv. Här utgår jag från att parterna har använt Fastighetsägarnas standardavtal för lokalhyra, vilket är vanligt.

I det här fallet är det också viktigt att skilja på underhållsplikt och vårdnadsplikt.

Vårdnadsplikten enligt lagen innebär att hyresgästen ska ta hand om lokalen och ersätta skador som uppstår genom slarv eller oaktsamhet, och som är mer än normalt slitage.

En avtalad underhållsplikt går dock längre än så. Den innebär att hyresgästen också ansvarar för vanligt slitage, alltså sådant som annars hade räknats som normalt efter en tids användning.

När det gäller väggar och tak handlar underhåll oftast om målning eller tapetsering. För golv beror åtgärderna på vilken typ av golv det är, men det kan till exempel innebära att laga, slipa eller behandla golvet. För heltäckningsmattor och linoleummattor ingår även lagning och ibland byte.

Att lokalen redan var sliten när hyresgästen flyttade in är inte en giltig ursäkt för att låta bli att utföra avtalat underhåll. Hyresvärden har rätt att kräva att underhållet utförs. Om hyresgästen inte gör det trots skriftlig uppmaning, kan hyresvärden låta utföra arbetet och kräva ersättning av hyresgästen.

Ofta upptäcks brister i underhållet först när hyresgästen flyttar ut, och då kan hyresvärden ha rätt till ersättning. Det är dock viktigt att skilja på skador (brott mot vårdnadsplikten) och bristande underhåll, eftersom dessa ofta blandas ihop vid avflyttning.

Slutligen är det klokt att redan i hyresavtalet tydligt ange hur ofta olika underhåll ska göras. Det är också bra om parterna löpande pratar om underhållet under hyrestiden. För hyresvärden är det särskilt viktigt att följa upp att underhållet faktiskt utförs, vilket minskar risken för problem när hyresförhållandet avslutas.

