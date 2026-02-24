Läsarfråga:



Jag har just nu problem med istappar på min fastighet. Räcker det att sätta upp en varningsskylt i anslutning, eller måste jag ta bort istapparna direkt?



Svar:



Tack för din fråga!



Det korta svaret är att det inte räcker att sätta upp en varningsskylt. Du måste se till att ta bort risken – det vill säga istapparna eller snö som kan falla ner. En varningsskylt är däremot ett bra komplement medan du ordnar med borttagningen. Du behöver också se till att området tillfälligt spärras av medan istapparna tas bort. Detta för att ingen förbipasserande ska riskera att skada sig. Om någon ändå skadas av fallande is kan du som fastighetsägare bli ansvarig, även om skylten är på plats.

När det gäller tidsaspekten är det svårt att säga exakt hur snabbt istapparna behöver tas bort. Men generellt kan man säga att is- och snöröjning regleras av flera olika lagar, bland annat ordningslagen. Den säger att ”risken ska avlägsnas utan oskäligt dröjsmål”, vilket oftast betyder omedelbart.

[ Annons ]

Mitt tips är därför att alltid ha avspärrningsmaterial tillgängligt, samt att du har som rutin att kontrollera taken vid väderomslag. Det är oftast då som istappar bildas. För att minska risken på sikt kan du också överväga att installera ett snörasskydd på taket. Det skyddar både mot nerfallande snö och isblock.

I de fall du som fastighetsägare anlitar en entreprenör för att ta hand om det löpande underhållet, såsom is- och snöröjning, är det också viktigt att tydligt skriva i avtalet vem som ansvarar för vad. Ansvaret kan även överföras mellan olika parter genom exempelvis ett nyttjanderättsavtal.

Men oavsett hur ansvaret är fördelat måste det, om det är nödvändigt att gå upp på taket, finnas säkerhetsanordningar som gör detta tryggt. Fastigheten bör därför ha tillträdesanordningar, utrustning för säker förflyttning på taket och skydd mot fall. Om taket används som uteplats ska det också finnas skyddsanordningar.



Har du en fråga till Fastighetstidningens expertpanel? Skicka den till fragaexperten@fastighetstidningen.se