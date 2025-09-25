I början av mars skrev Fastighetstidningen att Hyresnämnden beslutade att bostadsrättsföreningen Femman, med 67 lägenheter i Rosengård, skulle tvångsförvaltas. Fastighetsbolaget Trianon tog på sig uppdraget, och tog över kontrollen av verksamheten.

Sedan dess har läget närmast förvärrats. Nu skriver Hem & Hyra att 26 bostadsrätter kontrolleras av SSG Property Sweden AB, som har kopplingar till en häktad styrelsemedlem. Ekobrottsmyndigheten har också utrett föreningen, då man misstänker bokföringsbrott. I klartext att föreningen tömts på pengar.

[ Annons ]

Till Hem & Hyra säger kammaråklagare Jakob Adolfsson att de sett ”en koncentration av bostadsrätter som förefaller främst ha hanterats av den huvudmisstänkte. Så som det ser ut i dagsläget är det vår uppfattning att de lägenheterna har förts över till SSG Property”.

Eftersom det är unikt i Sverige att bostadsrättsföreningar tvångsförvaltas är det en minst sagt snårig resa tills att man kan få ordning på verksamheten. Detta eftersom lagen är inriktad på ett normalt hyreshus vilket innebär att det finns vissa frågetecken som man behöver reda ut i just det här fallet, förklarar Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland.

– Tanken är att förvaltningen i första hand ska finansieras genom pengarna man får in. Tvångsförvaltaren går in och tar över rätten att uppbära hyra och andra intäkter från fastigheten och ska använda de pengarna till förvaltningen i första hand.

[ Annons ]

– Och räcker inte de pengarna, då kan ju fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, bli tvungen att täcka upp kostnaderna. Och då är ju frågan om det finns några pengar i den här föreningen.

Saknas pengar finns det också bestämmelser i lagen om det uppstår behov för en åtgärd som inte kan uppskjutas, alltså en risk för att en bostadshyresgäst lider allvarlig skada eller olägenhet. Då får kommunen på begäran av förvaltaren betala ett visst belopp i förskott, och i sin tur driva in pengarna.

– Och skulle det bli ett långvarigt problem att kommunen märker att tvångsförvaltningen inte framstår som meningsfull – man får inte ihop förvaltningen på de pengarna som kommer in från lägenheterna som är uthyrda – då kan kommunen slutligen begära att få tvångsinlösa fastigheten, säger Johan Kleveland.

Det är mycket som kunde ha varit bättre innan vi tog över.

Trianon har inte fått in några avgifter från de 26 aktuella bostadsrätterna, vilket i klartext betyder att 130 000 kronor per månad har uteblivit. Till detta ska läggas en skuld på över en halv miljon kronor. Bolaget har nu tröttnat på att ägaren inte betalar – nu måste pengarna in.

– Det ingår i vårt uppdrag som förvaltare att se till att vi får in avgifter och hyror. Därför har vi gått in till tingsrätten och begärt ett förverkande av hans lägenheter. Hela huset kommer vid något tillfälle att säljas på en exekutiv auktion förutsätter jag. I det läget så upphör vårt uppdrag som tvångförvaltare, säger Trianons vd Olof Andersson.

Hade det varit bättre om ägarförhållandena hade varit klara innan Trianon tog över?

– Det är mycket som kunde ha varit bättre innan vi tog över.

Och precis som Johan Kleveland tog upp så har Trianon tidigare lämnat in en ansökan om förskott till kommunen.

– Men eftersom Kronofogden nu har utmätt huset så finns det ingen anledning att gå den vägen längre. Nu blir det relativt snart en försäljning av huset, och då är det upp till nya ägarna att fortsätta använda det, Olof Andersson.

Ångrar du beslutet att ta uppdraget?

– Nej. Vi fick frågan att ta uppdraget och tackade ja. Och på ett eller annat sätt kommer vi slutföra det. Det är inget vi kommer tjäna pengar på, men jag förutsätter att vi kommer få kostnadstäckning för arbetet.