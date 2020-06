Så digitaliserar du låssystemet

Nycklar försvinner och koder är på vift. De traditionella lås- och passersystemen är tveksamma ur säkerhetssynpunkt. Därför kan digitala lås vara att föredra. Men se upp för fallgroparna.

En portnyckel och en koddosa. Så ser det ut på de flesta håll. Det här upplägget är förvisso smidigt, men lämnar en hel del övrigt att önska säkerhetsmässigt. Att de boende lånar ut eller tappar sina nycklar är vanligt förekommande, vilket gör det svårt att få styrelsen att få övergripande koll på hur många nycklar som är på vift. Osäkerheten som uppstår gör att man känner sig tvungen att byta hela låssystemet, trots att det är fullt fungerande. Och vem ska stå för notan?

Ett enkelt sätt att komma tillrätta med många av dessa problem är att investera i ett digitalt låssystem. Nycklarna är programmerade till en person och låskolv. Tappas nyckeln bort kan fastighetsägaren via mjukvara enkelt spärra just den nyckeln i systemet, och då går den inte längre att använda.

Det finns en rad olika digitala låssystem på marknaden idag, och enligt Roy Dahlgren, vice ordförande i branschorganisationen Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, är säkerheten i dessa lika bra som i de mekaniska. Så länge de är certifierade.

– Det finns väldigt mycket billigt skräp på marknaden idag. Därför måste man ta hjälp av en expert så man inte riskerar att köpa ett lås med samma säkerhet som vi hade på 30-talet, säger han. Man ska också vara medveten om att ett digitalt lås inte har samma livslängd som ett mekaniskt lås, eftersom elektronisk teknik går sönder mycket fortare än mekanisk. Men 15–20 år håller det nog, säger han.

Stöldskyddsföreningen, SFF, har två normer som behandlar nyckel-frågan. SSF 3522 för elektromekaniska och mekaniska lås och SFF 3523 för digitala och uppkopplade lås. Mats Moberg, tillförordnad normchef på SFF, håller med Roy Dahlgren om att säkerheten i certifierade digitala lås är tillfredsställande. Men han rekommenderar även fastighetsägaren att ta hjälp innan man börjar begära in offerter från olika låsfirmor.

– Det kan även vara värt att lägga några tusenlappar på att först anlita en säkerhetsprojektör som först lyssnar på dina behov och krav, och sedan ger dig ett inköpsunderlag och en kravspecifikation. När du sedan gör din beställning ska du så klart försäkra dig om att säkerhetsinstallatören är auktoriserad och certifierad, säger han.

Innan man tar beslutet att gå från analogt till digitalt måste man även ha koll på skillnaden mellan låssystem och passersystem. För att förenkla styr digitala lås själva låskolven, medan ett passersystem administrerar vilka som tar sig in genom porten. Ett exempel på det sistnämnda är den klassiska koddosan. Ett digitalt låssystem förbättrar alltså inte själva säkerheten och gör det inte svårare för obehöriga att ta sig in. Många bostadsrättsföreningar har exempelvis återkommande problem med personer som övernattar i offentliga utrymmen i huset. Det är ingen slump. Koder och ryktet var man kan ta sig in sprids snabbt. För få bukt med dessa problem behövs ett uppdaterat passersystem.

– De här koddosorna har funnits under en lång tid, och tidigare hade posten till och med en universalkod som öppnade alla dörrar i en hel stadsdel. Och nu när antalet leveranser ökar så tar det bara några dagar innan portkoden är ute bland obehöriga. För att känna sig säker idag skulle man behöva byta kod varje vecka, men det brukar inte vara populärt bland de boende, säger han.

Precis som med digitala nyckelsystem finns även en uppsjö av passersystem. Enligt Roy Dahlgren är digitala lås främst något för mindre bostadsrättsföreningar. Större föreningar bör satsa på ett modernt passersystem, med kort- eller brickläsare, kanske i kombination med digitala lås.

– Att ta sig in via de äldre passersystemen med koder är inte svårt. Man kan troligtvis bara slå sönder det och kortsluta två kablar. Det kan du inte göra med ett modernt passersystem, eftersom strömmen som öppnar låset inte kommer från dosan, utan från en central i källaren, säger han.

3 TIPS INNAN DU BYTER TILL DIGITALA LÅS- OCH PASSERSYSTEM

1. Ta hjälp av en säkerhetsprospektör för att utreda dina förutsättningar och behov.

2. Välj etablerade låstillverkare för att undvika framtida problem.

3. Anlita endast certifierade låssmeder, som är medlemmar i någon av branschorganisationerna.