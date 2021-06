De vill väcka liv i kiosken

Den klassiska kiosken är närmast ett minne blott. Men det ska ett sommarprojekt försöka råda bot på, när två nya kiosker ska byggas under åtta dagar i Dalsland. Och kanske leder det även till en helt ny typ av boende.

Det började med en dröm om ett sommarhus. Erik Normark, som tillvardags arbetar med sociala medier på Hyresgästföreningen, ville hitta ett ställe att tillbringa somrarna på i sin barndoms by Håbol i Dalsland, på föräldrarnas gård. Det skulle vara ett litet hus, som inte krävde ett så stort engagemang.

En morgon fick han tips av sin pappa att det stod en gammal kiosk på ett skrotupplag i trakten. Vid lunch samma dag åkte de dit för att köpa den, bara för att upptäcka att den nyligen sålts.

Då bestämde de sig för att bygga en egen kiosk i stället, en kiosk som man både kan bo och arbeta i.

Erik Normark startade en crowdfunding-kampanj för projektet. Det uppmärksammades av Erik Berg från Egnahemsfabriken, som ville hjälpa till och kom på idén att de kunde söka pengar för projektet. En ansökan skickades in till ArkDes Think Tank, som i år skulle gå till projekt som utvecklar offentliga miljöer.

– Vi var över 300 sökande och vi var ett av fem projekt som fick pengar. ArkDes säger att de blev lite förälskade i den här lilla kiosken. Sedan handlar det om glesbygd, så det är inte bara gulligt utan även relevant. Dalsland behöver den här typen av projekt, säger Erik Normark.

Pengarna från Arkdes gjorde så klart att projektet växte ytterligare och snart hade även Chalmers klivit in som samarbetsparter. Och nu i sommar åker hela 25 volontärer från runt om i Sverige till Håbol för att delta i kioskbyggandet.

Chalmers, Egnahemsfabriken och ArkDes. Det här måste ju ha växt bortom dina vildaste fantasier?

– För att det här inte ska stiga mig åt huvudet har jag hela tiden tänkt: ”bara jag får en liten kiosk där jag kan sälja glass så är jag nöjd.” Men när man får statliga pengar så blir det uppmärksammat. Andra samarbetspartners är ABF och Dals Eds kommun och konstgalleriet Not Quite

Det här blir en ganska stor del av din sommar?

– Ja, men det här blir lite som ett läger. Vi har hyrt idrottsplatsen av Håbols IF och dansbanan för 4 000 kr för en vecka, och byalaget har sagt att de kanske kommer servera kaffe och bullar under veckan, Så det kommer förhoppningsvis bli lite av en folkfest i Håbol under veckan. Vi kommer ju även arrangera fotbollsmatch och seminarier på kvällstid.

Ni ska bygga två kiosker?

– Ja, den ena kiosken ska stå på mina föräldrars mark, nere vid vägen. Den andra kiosken ska säljas till en aktör som vill göra något liknande. Vi har fått intresse från kulturförvaltningen i både Göteborgs och Uppsala. Allra helst skulle jag vilja att Dals Eds kommun köpte den och ställde den på sin originalplats.

Georg Zackariassons kiosk från 1929 är förlagan för de nya kioskerna. Foto: Eds Andra Kiosk.

Kommer det här bli din nya karriär nu?

– Kanske, vem vet? Att sälja glass tjänar man inte så mycket pengar på, men det kanske kan bli avstamp för att göra fler sociala investeringar i bygden. Byalaget har lånat sin idrottsplats till och kommer att vara med och servera kaffe och bullar under veckan.

Det här låter verkligen som en framtida SVT-dokumentär…

– Precis, exakt! Det är därför jag anlitat en filmare och precis är i färd med att skicka in en ansökan till SVT om medel till en dokumentär.

Och allt började med att du ville ha någonstans att bo …

– Ja, ett sommarhus med något kul att göra! Men, och det här kan du skriva: jag har jobbat mycket med event i mitt yrke, men jag började med att sälja kaffe ihop med en kaffeimportör. Jag har så romantiska minnen av det. Jag köpte bullar på min mosters kafé för tio kronor och sålde dem på ett salsaevent för 20 kronor. Det sortens entreprenörskap är så roligt och något som jag vill förmedla till min dotter.

Vad säger din dotter om allt det här?

– Hon gillar inte uppmärksamheten så mycket, men hon tycker det är spännande och roligt. Och hon kommer att få en egen kiosk, en minikiosk. En nyutexaminerad arkitekt hörde av sig och hade ritat en barnkiosk. Men min dotter har åsikter om den. Hon rättar mig när jag tror mig veta vad barn vill ha. Det ska inte vara en lekstuga, utan en riktig kiosk. Hon vill att vi ska bygga en lucka från moderkiosken så att hon kan smyga över till sin kiosk, som står vägg i vägg. Så vi ska undersöka den möjligheten. Men du?

Ja?

– Det finns ett annat intressant perspektiv på det här. Med tanke på att folk flyttar ut från städerna och unga har svårt att få bostad och jobb. Tänk om man kunde serietillverka såna här kiosker och ställa dem på offentliga platser med tillfälliga bygglov. En unge i exempelvis Kärrtorp kan ha en kiosk där han säljer skejtprylar och som han samtidigt sover i. Vi kan starta en rörelse med livsstilsföretag där attefallshuset blir utvidgat, till verksamhetslokal och boende.

Du menar att du ska skapa en helt ny typ av byggnad, ett Normarkhus?

– Ja, eller vad man nu ska kalla det. Jag ska nog skriva en debattartikel om det här, nu när du säger det.