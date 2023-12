Det blir förmodligen värre än vad många tror. I en färsk rapport, med det talande namnet Sju svåra år, från Veidekke spås bostadskrisen slå även mot BNP och industrietableringar.

Om Boverkets prognos för 2024 visade på hur bostadsbyggandet rasat i samma takt som under 90-tals krisen, så slår Veidekkes rapport Sju svåra år fast att bostadskrisen blir långvarig – minst sju år alltså. Tillsammans med analysföretaget Evidens kommer man fram till att den byggkalkylen inte påverkas nämnvärt, även om räntorna vänder ner under nästa år. Detta om inte kraftfulla politiska åtgärder sätts in tämligen omgående.

– Veidekkes analys visar att bostadskrisen blir långvarig. Även om räntorna börjar sjunka nästa år krävs en helt orealistisk kombination av ökade reallöner, lägre byggpriser och stigande priser på andrahandsmarknaden, som kan göra nya bostadsprojekt lönsamma. Utan kraftfulla politiska åtgärder talar allt för att bostadsmarknaden står inför sju svåra år, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Det kanske viktigaste budskapet är hur det är en kris som kan få negativ påverkan på hela den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Inte minst ser man stora risker att den samhällsekonomiska utvecklingen på tillväxtorter som, Skellefteå, Luleå, Boden, Borlänge och Ludvika stagnerar.

Lennart Weiss ser en stor risk att bostadsbristen leder till att arbetskraften blir tillfällig, varpå skatteintäkterna uteblir. Enligt går kalkylerna inte ihop. Totalkostnaden för nyproduktion i Norrland är på 40000 kronor per kvadratmeter, bostadspriserna på den alternativa andrahandsmarknaden på 21000 kronor i Skellefteå och 27000 kronor i Luleå.

Veidekke konstaterar att de åtgärder som regeringen vidtagit hittills är verkningslösa för att hejda raset på bostadsmarknaden.

– Regeringen saknar både en ekonomisk analys och ett ekonomiskt program för att lösa bostadskrisen. För att lösa bostadskrisen krävs en kombination av åtgärder som kompenserar för ökade byggkostnader och stöttar hushållens möjligheter att efterfråga. På kort sikt är någon form av produktionsstöd enda lösningen. På längre sikt krävs svar på hur bostadsbyggandet ska finansieras, antingen via hushållen eller ökat statligt engagemang, säger Lennart Weiss.