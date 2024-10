Alla vinner på delade data

Jonas Anund Vogel, projektledare, KTH.

”PROBLEMATISKT NÄR DEN DIGITALA MODELLEN NÄSTAN BLIR VIKTIGARE ÄN DEN FYSISKA BYGGNADEN”

Jonas Anund Vogel varnar för ett accelererande problem att rent praktiskt förvalta de alltmer digitala fastigheterna.

Det är svårt att locka kompetent personal till att sköta driften av fastigheter som blir allt mer digitala.

– Kompetensen går hellre till Google eller Spotify, även om dessa bolag inte har samma möjligheter att påverka vårt klimat som fastighetsbranschen.

Det konstaterar KTH:s Jonas Anund Vogel, som allt oftare stöter på fastighetsägare och kommuner som har svårt att matcha önskemålet om smarta digitala system med rätt kompetens.

Hur löser man problemet?

– Mycket handlar om att få nya affärsmodeller på plats, att exempelvis driften av systemet ingår. Fastighetsägare vill dock helst inte sitta i knäet på leverantören med långsiktiga driftavtal, eller tvingas ta in konsulter för att drifta fastigheten. Men om man vill digitalisera snabbt så kanske man måste göra det under en övergångsfas, för att sedan kunna anställa kunnig personal när den väl är utbildad.

Jonas Anund Vogel konstanter att det inom driftsorganisationerna dock inte alltid är så populärt att överlåta driften på externa parter.

– Det kan vara så enkelt som att man är rädd för det nya, och möjligen också rädd att förlora sitt jobb. Om ett nytt modernt system installeras så behövs ny kompetens, och då kanske man inte längre är relevant.

Lösningen är enligt Jonas Anund Vogel att matcha affärsmodeller, kompetens och teknik.

– Fastighetsbranschen behöver hitta sätt att bli mer attraktiv, redan från gymnasienivå. Fler måste utbildas så att nyttan av digitaliseringen blir realiserad. Annars riskerar vi att bygga in teknik som ökar koldioxidutsläppen under produktionsskedet, utan att systemen fungerar och minskar klimatpåverkan under driftskedet, säger han.