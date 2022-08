The Park etablerar sig i Marievik

AMF Fastigheter har tecknat ett hyresavtal med The Park omfattande cirka 1 700 kvadratmeter coworking-yta i Marievik. I höst sker inflyttningen.

The Park hyr sedan tidigare fem våningsplan om cirka 6 500 kvadratmeter i AMF Fastigheters kontorskluster Stockholmsverken på Södermalm. Då efterfrågan på coworking-ytor i attraktiva miljöer har ökat, utökar The Park verksamheten till Marievik.

Till hösten erbjuder The Park flexibla arbetsplatslösningar, yta för konferens och platser för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. Deras koncept är utformat för att främja gemenskap, utveckling och tillväxt hos verksamheter i alla storlekar.

– Vi är otroligt glada över att utveckla vårt redan goda samarbete med The Park. Marievik står inför en spännande omdaning och The Park är helt rätt samarbetspartner för att gemensamt skapa ett modernt och dynamiskt område där innovativa företag kan utvecklas och växa, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter, i en kommentar.

Marievik är del av Liljeholmskajen och ett växande område under utveckling. Läget vid Årstaviken och närheten till rekreationsområden och allmänna kommunikationer gör Marievik lämplig både för arbete och boende. Här vill AMF Fastigheter tillsammans med andra aktörer och Stockholms stad bygga en hållbar blandstad för morgondagens boende, arbete och fritid.

Med förvärvet av fastigheten Marievik 28 tidigare i år uppgår AMF Fastigheters innehav i området till cirka 120 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Bland hyresgästerna i Marievik finns H&M, The Absolut Company och Alstom.