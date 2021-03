Så håller du årsstämman digitalt

Fakta: Tips för en bra digital årsstämma

• Säkerställ att ni följer stadgarna och att kallelsen till stämman sker på korrekt sätt och i rätt tid. Exempelvis bör föreningar skjuta upp sina stämmor så lång som möjligt på grund av corona eller hålla stämmorna digitalt.

• Använd ett digitalt verktyg för videomöten som Skype, Zoom eller Teams. Deltagarna ska helst ansluta med en kod eller via en kontrollerad inbjudan. Beroende på antal deltagare och vilka extrafunktioner som önskas passar olika verktyg. Många av de digitala verktygen har funktioner för chatt och frågor samt gör det möjligt att ”räcka upp handen”.

• Trippus, Scribe, Percap och Poströsta.se är några tjänster som använder BankID för att identifiera röstberättigade, vilket gör det möjligt att pricka av mot röstlängd.

• Håll koll på reglerna gällande poströstning och ombud samt hur ni ska hantera detta. Den tillfälliga lagen som gäller året ut ger styrelsen möjlighet att besluta huruvida medlemmar har rätt att anlita externa ombud att föra deras talan samt att ombud kan företräda fler medlemmar, oberoende av vad som står i stadgarna.

• Se till att deltagare får tid och vet hur de ska göra för att logga in till stämman. Förklarar tydligt hur man ställer frågor via det digitala verktyget. Det är bra att ha en person som hanterar tekniken och har koll på frågor som kommer in.

• Var väl förberedd. Vid en digital stämma behöver man vara mer uppmärksam på frågor och beslutspunkter. Informera medlemmarna så mycket som möjligt inför stämman.

Källa: Fastighetsägarna.