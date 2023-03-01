Inför höstens antagningsbesked har Studentbostadsföretagen frågat över 80 studentbostadsaktörer på 34 studieorter hur de bedömer möjligheterna för nya studenter att få en bostad till terminsstart. 54 procent svarar att nya studenter med största säkerhet kan få en studentbostad, ytterligare 36 procent ser goda möjligheter utan att kunna ge garantier. Bara 10 procent bedömer att det blir svårt.

– Bristen på studentbostäder är idag varken utbredd eller akut, det är en gammal sanning som fortfarande lever kvar. Tyvärr gör det att unga väljer bort lärosäten eller söker sig till osäkra andrahandskontrakt helt i onödan, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

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Chansen att få bostad är som störst i bland annat Lund, Linköping, Västerås, Örebro och Karlstad, medan läget är mer blandat i Stockholm, Uppsala, Malmö och Umeå. Svårast är det i Göteborg och Kiruna. Studentbostadsföretagen betonar att den som är öppen för alternativ, som ett korridorrum eller en bostad en bit från campus, har betydligt bättre chanser.

Enligt organisationen beror den mer balanserade marknaden dels på att fler studentbostäder tillkommit, dels på minskad flyttvilja och mer distansstudier bland unga. De lättade byggreglerna för studentbostäder, som infördes förra året med lägre tillgänglighetskrav, har sänkt byggkostnaderna för nyproduktion. Men enligt Stina Olén är det fortsatt svårt att få ihop kalkylen för ombyggnad av det befintliga beståndet, där mer politik efterfrågas för att minska gapet mellan kostnad och betalningsförmåga.