Enligt Prognoscentrets Byggstartsindikator ökade nyproduktionen totalt med 0,5 procent mellan maj och juni, och med 4,0 procent på tolv månader. Bostadsbyggandet stod för den största delen av uppgången, med en ökning på drygt 2 procent jämfört med föregående månad – och på årsbasis har bostadsbyggandet ökat med hela 10,5 procent. Dessutom har majsiffrorna reviderats upp, vilket innebär att bostadsbyggandet utvecklats starkare under våren än vad tidigare data visat.

Sammantaget bedöms omkring 6 700 bostäder ha påbörjats under andra kvartalet 2026. Lokalbyggandet (kontor, industri, handel och samhällsfastigheter) ökade med 1,0 procent i juni och med 11,0 procent på årsbasis, en högre tillväxttakt än bostadssidan sett över samma period.

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– Det är framför allt bostadsbyggandet som drar upp byggstarterna i juni. Dessutom har maj reviderats upp, vilket innebär att bostadsbyggandet utvecklas starkare än vad tidigare siffror visat. Sammantaget bedöms omkring 6 700 bostäder ha påbörjats under andra kvartalet, säger Ludvig Uggla, senior ekonom på Prognoscentret.

Byggstartsindikatorn, som mäter uppskattade byggkostnader för påbörjade nybyggnadsprojekt utifrån Byggfaktas projektdatabas, ligger nu på indextal 130,0 (jan 2015=100) för totalmarknaden. Måttet publiceras med kort eftersläpning jämfört med SCB:s officiella byggstatistik och ska därför ge en tidigare bild av konjunkturläget.