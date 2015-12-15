Bara 16 av 46 testade modeller uppfyller Folksams krav för att klassas som ”Bra val”. Flera av modellerna tillhör de vanligaste på marknaden och används ofta inom fastighetsförvaltning. Sämst till ligger Renault Trafic och Nissan Primastar – båda modellerna får endast tre stjärnor i krocktesterna.

Sedan förra året har Folksam skärpt kraven för att kvalificeras som Bra val. Utöver god krocksäkerhet krävs nu också att fordonet har fler förarstödsystem som standard – däribland antisladdsystem, filhållnings- eller filbytesvarning, backkamera samt autobroms som reagerar på bilar, fotgängare och cyklister.

– Backkamera som nu är ett krav för Bra val syftar till att minska risken för backningsolyckor. En ny studie visar att drygt var tionde fotgängarolycka med personbil sker under backning. Backkamera är speciellt viktigt för hantverkarbilar då sikten rakt bakåt kan vara helt skymd och dessa fordon används i stadsmiljö där risken att köra på fotgängare är stor, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Enligt Anders Ydenius är det fortfarande ovanligt att skåpbilar har aktiva system som automatiskt bromsar vid backning, något som skulle kunna minska olyckorna ytterligare.

Förutom säkerheten lyfter Folksam även fram hållbarhetsaspekten. En klar majoritet, 63 procent, av de nyregistrerade hantverkarbilarna är fortfarande diesel- eller bensindrivna.

– Var tionde bil som rullar på svenska vägar är en hantverkarbil, det är speciellt angeläget att den delen av bilflottan ställer om till eldrift eftersom en stor del av trafiken görs inne i städerna och de rullar i genomsnitt 25 procent längre innan de ersätts av nya jämfört med personbilar, säger Anders Ydenius.