Enligt SBAB:s index sjönk lägenhetspriserna i Storstockholm med 7,1 procent i juli, en betydligt större nedgång än vad som normalt ses under semestermånaden. För Sverige som helhet sjönk bostadspriserna med 2,4 procent. Lägenhetspriserna föll med 4,6 procent och huspriserna med 1,4 procent.

– Efter vårens uppgång föll bostadspriserna tillbaka brett i juli. Att bostadspriserna faller tillbaka lite i semestermånaden juli är normalt, men prisfallet på lägenheter i Storstockholm i år är anmärkningsvärt stort, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

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Lägenhetspriserna sjönk i fem av sex regioner. Enda undantaget var Stormalmö, där priserna steg med 2,4 procent. På husmarknaden sjönk priserna i fyra av sex regioner, med störst nedgång i Norra Sverige och Storstockholm. Storgöteborg var den enda region där huspriserna steg.

Lägenhetspriserna ligger nu knappt 10 procent under toppnoteringarna från våren 2022. För hus är motsvarande siffra drygt 8 procent.

SBAB:s prognos är att bostadspriserna ska öka med 4 till 5 procent per år, både i år och nästa år. En utdragen konflikt i Mellanöstern, med stigande inflation och räntor, kan dock försämra utsikterna.

– Det är svårt att veta vad den stora prisnedgången på lägenheter i Storstockholm står för. När vi tittar på bredare data än själva prisindexet ser prisnedgången ut att vara mer kopplad till länet i stort än Stockholms innerstad. I augusti, efter semestrarna, brukar dessutom priserna hoppa upp igen, så det är för tidigt att ringa i några alarmklockor, säger Robert Boije.