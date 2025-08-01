Antalet företagskonkurser ökade med fyra procent i juli jämfört med samma period i fjol, det enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Inom byggbranschen ökade konkurserna med sex procent. Antalet nystartade bolag ökade med sju procent.

Hotell- och restaurangbranschen, som normalt får ett säsongslyft under sommaren, ökade i stället med 21 procent.

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– Att konkurserna inom hotell- och restaurang ökar under juli är anmärkningsvärt, eftersom sommarmånaderna normalt innebär ett tydligt säsongslyft för branschen. Hösten blir avgörande för att se om branschen får en mer stabil återhämtning, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Detaljhandeln visar samtidigt tecken på återhämtning. Enligt SCB ökade försäljningsvolymen i juni med 1 procent jämfört med föregående månad, och konkurserna inom branschen minskade med 29 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Partihandeln är däremot fortsatt pressad, med en ökning av konkurserna på 71 procent.

– Juli månads statistik ger en blandad bild av konkursutvecklingen. Minskningen inom detaljhandeln är positiv och ligger i linje med de starkare signaler vi nu ser i ekonomin, men ökningen inom partihandeln visar samtidigt att återhämtningen fortfarande är ojämn. Även om BNP, försäljning och stämningsläge pekar åt rätt håll är konkursnivåerna fortsatt höga i flera delar av näringslivet. Inför hösten ser vi därför skäl till försiktig optimism, men utvecklingen kommer fortsatt att vara beroende av hushållens konsumtion och företagens kostnadsläge, säger Amanda Aldestam.