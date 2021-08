Nytt lånecykelavtal på plats i Stockholm

Priser

10 kr per dygn

25 kr per vecka

33 kr per månad

99 kr per halvår

149 kr per år

Cyklarna placeras ut i tre steg

1 april 2022: 1000 cyklar och 25 lådcyklar

1 oktober 2022: ytterligare 1000 cyklar och 25 lådcyklar

1 april 2023: ytterligare 3150 cyklar och 70 lådcyklar