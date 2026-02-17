Under januari varslades 493 personer inom byggindustrin, en minskning med 44 procent jämfört med januari 2025.

– Konjunkturläget är fortfarande ansträngt, men vi ser en tydlig nedgång i antalet varsel, säger Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen.

Samtidigt steg antalet öppet arbetslösa byggarbetare, totalt var nästan 16 200 yrkesarbetare arbetslösa eller i program under årets första månad. Under samma period 2025 var drygt 13 000 byggarbetare öppet arbetslösa.

– Vi får gå tillbaka till vintern 2010 för att se motsvarande nivåer av öppen arbetslöshet. Precis som då kan en delförklaring vara att den stränga vintern påverkar vissa projekt, säger Johan Deremar.

Antalet konkurser inom byggindustrin sjönk med 12 procent under månaden, totalt gick 175 byggföretag i konkurs.

– Byggindustrin var den del av näringslivet där flest antal företag gick omkull under inledningen av året, säger Johan Deremar.