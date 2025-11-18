Bostadsbrist, klimatkris och växande sociala klyftor – Europas städer står inför ett gemensamt stresstest. För Nicolas Boffi är det tydligt vilka frågor som toppar agendan.

– Utmaningarna inom stadsutveckling är djupt sammankopplade: bostadspriser, klimatresiliens och inkluderande stadsutveckling. Dessa frågor är inte unika för Sverige, de är gemensamma för hela kontinenten. Vi på Mipim ser hur städer brottas med att bygga fler bostäder och samtidigt försöker uppfylla hållbarhetsmål och upprätthålla social sammanhållning. Därför utökar vi vårt program Housing Matters! under 2026, för att skapa en dedikerad plattform där städer, utvecklare och beslutsfattare kan samarbeta för att ta itu med dessa utmaningar och dela lösningar med varandra.

Finns det några utmaningar som skiljer länderna åt?

– De centrala utmaningarna är i stort sett desamma, men sammanhanget och omfattningen varierar. Till exempel utgör Sveriges hyresregleringar och komplexa planprocesser unika hinder för bostadsutbudet, medan städer i södra Europa kanske har större problem med att förnya infrastrukturen eller hantera ekonomiska skillnader.

– Gemensamt för alla städer är behovet att kunna anpassa sig till snabbt föränderliga förhållanden, vare sig det gäller ekonomi, miljö eller demografi. Och att göra det med smidighet och genom samarbete.

Hur kommer du att hantera din nya roll?

– Genom att se till att Mipim fortsätter att vara den plats där idéer omsätts i handling. Vi utvecklar evenemanget för att bättre kunna möta de verkliga utmaningar som städerna står inför – från bostäder och klimat till digital transformation och social inkludering.

Foto: Johan Bergmark

Och vad behöver fastighetsbolagen tänka på?

– För fastighetsbolag är budskapet tydligt: Framgången kommer att bero på anpassningsförmåga, samarbete och långsiktigt tänkande. Ett område som blir allt viktigare och förtjänar mer uppmärksamhet är fastigheters roll i att stödja nationella och regionala försvarsstrategier. I takt med att de geopolitiska spänningarna ökar blir behovet av säkra, välbelägna och specialbyggda anläggningar alltmer akut. Fastigheter har en avgörande roll här, oavsett om det gäller logistiknav, motståndskraftig infrastruktur eller utvecklingsprojekt med dubbla användningsområden.

Och om vi i stället fokuserar på möjligheterna, hur skiljer sig länderna åt då?

– Möjligheterna är många och delas i allt högre grad. Oavsett om det gäller grön infrastruktur, digital transformation eller nya finansieringsmodeller, utforskar städer över hela Europa liknande vägar. Sverige, med sin starka hållbarhetsprofil och sitt tekniska ekosystem, har goda förutsättningar att ta ledningen inom områden som smart stadsplanering och naturbaserade lösningar.

Vi ser att Sverige är ledande inom många områden av stadsutveckling, särskilt inom digital styrning, hållbarhet och medborgarengagemang

Ser du några trender inom stadsutveckling som ännu inte har nått Sverige, eller tvärtom?

– Vi ser faktiskt att Sverige är ledande inom många områden av stadsutveckling, särskilt inom digital styrning, hållbarhet och medborgarengagemang. En av de mest spännande trenderna vi ser är hur svenska städer tar till sig AI-drivna planeringsverktyg, från prediktiv analys till generativ design och optimering av markanvändning. Dessa innovationer sätter standarden för andra europeiska städer.

– På Mipim 2026 vill vi lyfta fram dessa framgångar och ge svenska städer en plattform för att dela med sig av sin expertis.

Finns det något stadsutvecklingsprojekt som du finner särskilt inspirerande just nu?

– Ett aktuellt projekt jag tycker är särskilt intressant när det gäller samverkan mellan offentlig och privat sektor är Future of Fifth i New York, som är ett unikt initiativ sett till dess omfattning och ambition. Det är inte bara en omgestaltning som leds av staden, utan också ett fantastiskt exempel på hur en stor koalition kan skapa en gemensam vision och dela på riskerna för att ta itu med hållbarhetsfrågor, livskvalitet och långsiktig ekonomisk utveckling.

Och slutligen, om du måste välja – vilken stad tycker du själv är mest intressant?

– Det är definitivt ett svårt val. Köpenhamn och Stockholm för deras långsiktiga investeringar i ekodistrikt och klimattålig infrastruktur som sätter standarden för ESG-ledda investeringar. Singapore och Hongkong för sitt integrerade och framgångsrika stadsutveckling inriktad på kollektivtrafik. Manchester för omfattningen av deras stadsomvandlingsprojekt. Och Paris, som visar kraften i infrastrukturledd transformation, men också OS-byn som ett exempel på hur offentlig och privat sektor kan samarbeta för att skapa hållbara bostäder och förnyelse.