I juni tillsatte regeringen en så kallad snabbspårsutredning med uppdrag lämna förslag som ger bostadsrättsföreningar utökade möjligheter att säga upp bostadsrättshavare som begår brott. Den är nu klar.

Promemorian Stärkt trygghet i bostadsrätter innehåller förslag som ger bostadsrättsföreningar utökade möjligheter att säga upp bostadsrättshavare som begår brott och att neka medlemskap när någon som ska använda lägenheten har begått brott. Det är i linje med de regler som sedan 2024 gäller för hyresrätter.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) betonade då vikten av att även boende i bostadsrätt ska ha samma rätt till en trygg boendemiljö.

Fastighetsägarna välkomnar förslagen som man menar överensstämmer med de behov som organisationen lyft bland annat i rapporten Lagförslag för ökad trygghet i och omkring fastigheter. Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, menar att bostadsrättsföreningar genom förslagen får bättre verktyg för att kunna arbeta mot otrygghet i föreningens fastigheter.

– Det är bra att regeringen tar säkerheten och tryggheten för boende och bostadsrättsföreningar på allvar. Alla ska kunna säga sig trygga i sin hemmiljö och i sitt bostadsområde. Den grova brottsligheten måste bekämpas på flera fronter och med olika verktyg. Att kunna motarbeta brott i bostadsrätter är en del i detta arbete och en fråga vi drivit länge som en del i Fastighetsägarnas program för ökad trygghet i och omkring fastigheter, säger Marie Öhrström.

Bostadsrättshavare ska enligt förslaget kunna sägas upp på grund av brott som begås på ett längre avstånd från lägenheten än i dag, till exempel i en lekpark eller på ett torg. Tröskeln för när en lägenhet får sägas upp på grund av att den används för brott sänks, och bostadsrättshavarens ansvar för trygghet i huset skärps.

Utredaren föreslår också möjlighet att neka medlemskap när någon har gjort sig skyldig till brott, förtydligas och skärps.

– Ett stort problem för bostadsrättsföreningar idag är att det många gånger är svårt att neka medlemskap, även om den som förvärvat en bostadsrätt inte avser att bo i lägenheten eller det kan förväntas att medlemskapet kommer medföra otrygghet i föreningen. Förslagen på skärpningar och förtydliganden i lagstiftningen är därför positivt, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.