I nybyggda hyreshus saknas i allt högre grad källar- och vindsförråd. I stället placeras förvaringslösningar inne i lägenheten – ofta garderobar eller mindre utrymmen som räknas in i boarean och därmed i hyran. Det rapporterar Dagens Nyheter, som besökt hyresfastigheten Trollesunds Gårdar i Bandhagen, uppförd av Wallenstam 2018, där 158 hyresrätter saknar både källarförråd och tvättstuga.

Wallenstams kommunikationsdirektör Elisabeth Vansvik beskriver det som en avvägning mellan tillgänglighet, byggnadens förutsättningar och kostnader.

– När förråd placeras i lägenheten handlar det därför om en avvägning mellan kundnytta, såsom ökad tillgänglighet, byggnadens praktiska förutsättningar samt kostnader som påverkar hyran. Vår ambition är alltid att hyresgästerna ska få så mycket värde som möjligt för hyran.

Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Sanna Kolk och stadsarkitekten Anki Kaplan Wikström på Sveriges Arkitekter är kritiska. De menar att utvecklingen kan förstärkas när Boverket har lättat på förrådskraven i vissa bostäder och samtidigt slopat delar av de tidigare byggreglerna.

Tidigare krävde Boverkets byggregler förvaringsutrymme både i lägenheten och i anslutning till den. Reglerna angav dock aldrig någon bindande storlek på förrådet, vilket gav byggherrar utrymme att tolka det ställda kravet.

Sedan den 1 juli 2025 gäller nya byggregler där kravet på förvaringsutrymme tagits bort helt. Det finns inte längre någon regel som ställer krav på förråd i nyproduktion, varken inne i lägenheten eller utanför.

Sveriges Arkitekter och Hyresgästföreningen är övertygade om att utvecklingen även riskerar att bidra till ökad trångboddhet, särskilt i Stockholm där trängseln redan är störst i landet. Enligt SCB:s statistik från 2023 bor drygt 744 000 personer trångt i svenska flerbostadshus, vilket är nästan 21 procent fler än 2012 trots att andelen legat relativt stabil kring 16 procent. Skillnaden förklaras av befolkningstillväxten.