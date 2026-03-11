Nästan sju av tio svenskar vill förenkla reglerna för lägenhetsbyten. Det visar en ny undersökning från Indikator Opinion på uppdrag av Hyresgästföreningen. Stödet är anmärkningsvärt jämnt fördelat politiskt, i samtliga väljargrupper anser en klar majoritet att förslaget är bra. Trots ett brett stöd är regelverket fortfarande krångligt och många byten stoppas i onödan, det menar Hyresgästföreningen.

– I dag sitter många fast i bostäder som inte passar, trots att andra vill byta. Det skapar onödiga inlåsningar på bostadsmarknaden när rörligheten måste öka, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Bland hyresgäster ligger stödet på 77 procent, men även bland de som äger sitt boende ställer sig 62 procent positiva. Störst är stödet bland hyresgäster med barn under 18 år, där 82 procent är positiva till en reform.

Sett till partipreferens är siffrorna jämna: Liberalernas väljare toppar med 77 procent, tätt följda av Vänsterpartiets (73) och Miljöpartiets (72). Även Moderaternas, Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas väljare ligger på 62–66 procent.

– När stödet är så brett finns det ingen som helst anledning för politiken att fortsätta dra benen efter sig. Det här handlar om att människor ska kunna byta bostad när livet förändras. Få plats med barnen, flytta när relationer tar slut eller ta ett nytt jobb utan att fastna i krångel. Här ligger väljarna före politiken, säger Marie Linder.

Även Fastighetsägarna välkomnar ökad rörlighet på hyresmarknaden, men ställer sig samtidigt tveksamma till lösningen. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, ifrågasätter om direktbyten mellan hyresgäster verkligen är rätt väg framåt.

– Vi tycker också att det ska vara lätt att byta bostad. Men att hyresgäster ska göra det med varandra, i ofta krångliga byteskedjor, är inte nödvändigtvis det bästa sättet. Ett bättre alternativ är att helt enkelt hyra en annan ledig bostad när behoven uppstår, som man gör i länder med bättre fungerande hyresmarknader, säger han.