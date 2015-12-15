I går, den 7 augusti, började USA:s nya tullar gälla. För Sverige och övriga EU-länder innebär det en tullsats på 15 procent för de flesta varor som exporteras till USA, andra länder drabbas hårdare.

Enligt Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige, väntas tullarna i sig få en marginell och odramatisk direkt påverkan på bostadsmarknaden och fastighetsägare. Den större effekten kan i stället komma från den osäkerhet som ryckigheten i den amerikanska handelspolitiken bidrar till.

– Osäkerheten kring inflation, räntor, handel och tillväxt, där tullar är en del av bilden, gör att människor upplever en ”vad händer nu”-känsla. Detta, i kombination med det faktum att räntorna i dag är betydligt högre än vad som var fallet fram till våren 2022, bidrar till att pressa bostadsrättspriserna och minskar människors vilja att ta stora lån för att köpa bostäder, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

Han spekulerar även i att osäkerheten kan komma att öka efterfrågan på hyresrätter.

– Om man är osäker kanske man inte vill ta ett stort lån, utan istället tycker det är skönt att bo i en hyresrätt i väntan på att saker och ting ska se tryggare och säkrare ut. Detta skulle, på marginalen, kunna påverka efterfrågan på hyresrätter positivt. Någon större effekt lär det dock inte bli. Byggandet av hyresrätter, precis som för bostadsrätter och villor, kan dock hållas tillbaka av höga kostnader. Det kommer att ta tid innan vi når en balans som gör att byggandet kan öka i större skala, säger Tomas Ernhagen.