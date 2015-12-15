Under 2024 registrerades 21 672 skilsmässor enligt SCB. Det är 441 fler än året innan som var det lägsta antalet skilsmässor sedan 2005. Det är under hösten som många väljer att separera – oktober var förra året månaden då flest skiljde sig.

Vid en separation med barn är det ofta en större lägenhet som behövs av båda parter. SBAB har kartlagt möjligheten för kvinnor och män med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i någon av Sveriges 25 största kommuner. Deras resultat visar att varken kvinnor eller män med medianinkomst har råd att köpa en trea (75 kvm) i någon av kommunerna, med undantag för män i Västerås.

Medianinkomsterna under året i de kommuner som kartlagts visar att den genomsnittliga inkomsten för män ökat med 1,6 procent medan den för kvinnor sjunkit med 0,4 procentenheter.

[ Annons ]

Inte ens att flytta till annan kommun underlättar förutsättningarna som det ser ut just nu

Beräkningen utgår från städernas medelpriser för trerummare och att köparen betalar 15 procent i kontantinsats. Nu är det de facto ofta så att ett par som skiljer sig sitter på en bostad som ökat i värde och då kan betala mer i kontantinsats.

– Trots att vi ser lägre snittpriser i vissa kommuner och ett ljusare ränteläge så räcker inte det för att ha råd att köpa en genomsnittlig 3:a med medianinkomst. Inte ens att flytta till annan kommun underlättar förutsättningarna som det ser ut just nu. Jag är säker på att kreativiteten vad gäller att lösa boendefrågan är stor hos de hushåll det berör till exempel genom att vara flexibel på mindre boyta och göra avkall på vissa kriterier. Jag önskar samtidigt att förutsättningarna för dem hade varit bättre, säger Jennie Leffler SBAB:s bostadsmarknadsexpert.

Levnadskostnaderna, vid sidan av bostadskostnaderna för respektive mannen och kvinnan har inte SBAB beräknat. Enligt Konsumentverket kan den totala extra kostnaden som singel ligga på runt 10 000 kronor per månad, det jämfört att dela ett boende.

Bevisligen kan det bli dyrt att skilja sig och många par kan även dra sig för att ta detta steg enbart av det skälet.

– Det kan bli tufft och det är tråkigt och det känns inte rätt att par ska behöva tajma bostadsmarknaden för att kunna separera. Sedan finns det förstås lösningar som att det finns ett sparande, kanske gå ner i storlek på lägenhet eller att söka en hyrd bostad, säger Jennie Leffler.