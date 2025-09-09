Tynnered i Göteborg klassades tidigare som ett särskilt utsatt område, numera ett så kallat riskområde. Bakom den positiva utvecklingen ligger flera satsningar, däribland Jobbfestivalen – som för tredje året i rad anordnas av Destination Tynnered, ett samarbete mellan Stena Fastigheter, Framtiden och Volvo Cars.

Sari Isberg, relationsförvaltare och projektledare för Destination Tynnered hos Stena Fastigheter, förklarar att arbetslösheten i Tynnered är högre än genomsnittet i Göteborg, och att ett av målen är att försöka minska glappet. Men framför allt handlar det om att ge Tynneredsborna framtidshopp.

– Jobbfestivalen är ett väldigt tydligt exempel på hur vi jobbar med detta. Men vi har även en arbetsgrupp som helt ägnar sig åt arbetsmarknadsfrågor, och som anordnar olika utbildningar, kurser och coachningstillfällen, säger hon.

[ Annons ]

Den 11 september samlas över 30 företag, organisationer och skolor på Opaltorget i Tynnered för att ge besökarna inspiration, vägledning och konkreta möjligheter till drömjobbet. Enligt Sari Isberg går det dock inte att säga hur mycket Jobbfestivalen eller de andra insatserna faktiskt har bidragit till att sänka arbetslösheten i området, men oavsett ser hon positiva effekter.

– Ett område mår så klart bättre om fler har ett sammanhang och ett jobb att gå till. Men nästan viktigare är det att känna att man har makt över sitt eget liv, att man har drömmar och att man vågar tro på att det kan hända. Här kan vi bidra till att fler känner sig inspirerade till att hitta sin väg fram.

En slutsats som Sari Isberg drar, utöver att glädjen i Tynnered har ökat, är att attraktiviteten i området har gjort detsamma.

– Vi har inte bara ökat antalet medborgare i området, vi har också uppnått vårt mål att bygga 600 nya bostäder här. Nu jobbar vi ständigt med att utveckla de olika kvarteren, bland annat genom samverkan med näringslivet och skolor.

Men den här typen av platssamverkan, som Destination Tynnered är ett exempel på, är inte bara gynnsam för området och dess boende. Lika viktig är den för företagen som vill stärka sin kompetensförsörjning, framhåller Sari Isberg.

– I dag har Volvo Cars fler än 250 medarbetare som bor i Tynnered, och för att säkra upp för bland annat framtida pensionsavgångar och andra satsningar behöver den här typen av bolag ta sig ut för att aktivt söka efter ny kompetens.