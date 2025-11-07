Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling, menar att bostadsmarknaden efter en tids tomgång nu börjar växla upp igen.

– Den segdragna lågkonjunkturen ser ut att släppa sitt grepp, och betydligt fler svenskar än på länge ger sig ut på visningar. När reallönerna ökar och regeringens budgetsatsningar får genomslag nästa år finns goda chanser att marknaden tar fart på allvar, säger Marcus Svanberg.

I Storstockholm ökade bostadsrättspriserna med cirka 3 procent. Uppgången förklaras delvis av fler försäljningar i innerstaden, där prisnivåerna är som högst, men också av att just innerstadens priser steg med en procent.

– Stockholmsområdet var motorn bakom bostadsrättsmarknaden i oktober. Inte minst centrala Stockholm visade styrka både i prisutveckling och budaktivitet, vilket kan förebåda en vändning på marknaden i stort, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet.

Även Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, ser en positiv signal:

– Oftast ser vi förändringar på bostadsrättsmarknaden i Stockholm först. Det finns goda förutsättningar att det sprider sig till andra delar av landet, och villamarknaden, under vintern och våren, säger hon.

Men än är det för tidigt att tala om ett tydligt trendbrott, enligt Johan Bergman, vd på Mäklarhuset.

– Trendbrott börjar oftast i Storstockholm för att sedan sprida sig till bostadsmarknaderna i resten av Sverige. För att kunna tala om ett trendbrott krävs ytterligare några månaders stark utveckling, säger Johan Bergman.

I övriga delar av landet var utvecklingen svagare. Stormalmö noterade en nedgång på knappt två procent och Storgöteborg på nära en procent. Totalt såldes 16 500 bostäder under oktober, fyra procent färre än samma månad i fjol.