I dag måndag hölls sista prisdialogen om fjärrvärmepriset i Göteborg. Det slutgiltiga priset ska fastställas av bolagets styrelse i denna eller nästa vecka, men allt talar för en höjning av fjärrvärmepriset med fyra procent för 2026.

Göteborg Energi har valt att avfärda eller ignorera våra synpunkter snarare än att bemöta dem

Fastighetsägarna GFR menar att den höjning av fjärrvärmepriset i Göteborg som nu meddelats är både omotiverat och riskerar att få konsekvenser tvärtemot Göteborgs klimatambitioner.

– Vi har efterfrågat tydliga underlag och svar på våra frågor, men Göteborg Energi har valt att avfärda eller ignorera våra synpunkter snarare än att bemöta dem, konstaterar Anders G Johansson, näringspolitisk chef vid Fastighetsägarna GFR som suttit med i prisdialogen.

Han menar att Göteborg borde kunna vara en av Sveriges billigaste fjärrvärmeorter. Det tack vare stordriftsfördelar och riklig tillgång till spillvärme. I senaste Nils Holgersson-undersökningen kvalade Göteborg in på plats 48.

Politikerna måste börja intressera sig för prissättningen av fjärrvärme

Anders G Johansson pekar ut ägaren Göteborgs Stads höga avkastningskrav som den enskilt viktigaste anledningen till nivån på fjärrvärmepriset. De höga priserna menar han kommer att styra fastighetsägare mot elbaserade värmepumpar, vilket ökar belastningen på elnätet. I förlängningen något som kan försvåra elektrifieringen av industri och transportsektor.

– Politikerna måste börja intressera sig för prissättningen av fjärrvärme. Det handlar inte bara om boendekostnader, utan också om andra breda samhällseffekter. Vi behöver ett energisystem som är både hållbart och resurseffektivt, säger Anders G Johansson.

Från Göteborg Energis sida menar man att ägaren, Göteborg Stad, snarare varit återhållsam.

Vi kan konstatera att fjärrvärmen inte sedan 2018 har levererat den avkastning på åtta procent som ägaren önskar

– Vi kan konstatera att fjärrvärmen inte sedan 2018 har levererat den avkastning på åtta procent som ägaren önskar. Detta eftersom ägaren under energikrisen har valt att inte utnyttja hela möjligheten att höja priserna vilket har gynnat både våra kunder och arbetet med klimatomställningen, säger Daniel Stridsman, operativ chef Göteborg Energi.

Enligt honom är den föreslagna prishöjningen på fyra procent snarare återhållsam och välmotiverad utifrån Göteborg Energis kostnadsutveckling.

– Vi har lämnat tydliga underlag och varit fullt transparenta inom ramen för Prisdialogen. I jämförelse med övriga fjärrvärmebolag i Sverige ligger vi bland de billigaste. Särskilt om man jämför med övriga storstadsregioner har vi ett mycket fördelaktigt fjärrvärmepris.

Inte heller delar Daniel Stridsman uppfattningen att priset skulle vara ett hot mot klimatomställningen.

– Tvärt om hjälper våra låga fjärrvärmepriser oss att fortsätta ligga i framkant i klimatomställningen.