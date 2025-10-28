Vintern lurar bakom husknuten. Det är en tid på året då vädrets makter ofta överraskar med snökaos och isbildning. En besvärlig situation eftersom det är svårt att överblicka hur mycket snö som kommer.

Särskilt prövande är mängden snö som samlas på hustaken, en utmaning för fastighetsägarna varje vinter som prövar förmågan att agera och fatta beslut. Flera faktorer spelar in, till exempel hur blöt och tung snön är, hur tjockt snötäcket är, var på taket snön ligger och var det kan bildas drivor och snöfickor. Takets form spelar roll, om det är platt tak eller sadeltak, och vilka risker som kan uppstå med nedfallande snö och is på förbipasserande.

[ Annons ]

I stort handlar detta om två saker. Att fastighetsägaren har information om läget och har förberedelse att kunna agera. På fastighetsbolaget Catenas Region Väst förfogar man över ett 40-tal fastigheter, flera är för logistik och har platta tak.

– Vi har bra kontroll när det handlar om rimliga mängder snö, säger Adam Rådberg som är projektledare. Men när det kommer en rejäl snösmocka går det väldigt fort och kan skapa problem på kort tid, till exempel att takkonstruktionen riskerar att deformeras av tung, blöt snö.

För att kontrollera hur konstruktionen påverkas har man monterat särskilda snösensorer på fackverket. De mäter nedböjningen som kan uppstå vid belastningen och ökar desto tyngre snön är. Mätningen sker med laserteknik. Snösensorerna skickar data till en kommunikationsportal som ger en överblick och som också larmar om gränsvärden överskrids.

[ Annons ]

– Informationen från övervakningen med snösensorerna skickas till snöskottningsföretagen. Signalerna från systemet sker automatiskt och vi behöver inte vara en mellanhand. Får de en varning av den lägre graden kan de börja planera skottningen. Är signalen röd är det ett akutläge och då måste leverantören agera direkt, men hittills har det inte behövts.

För Catena betyder det en kontinuerlig bevakning dygnet runt av de fastigheter som har sensorerna monterade. Man slipper genomföra inspektioner och för hand mäta tyngden hos snön för att sedan besluta om de ska skotta. Tekniken eliminerar orosmoment för driftspersonalen som inte behöver göra ronderingar på taken vid snöfall för att avgöra vilka åtgärder som behövs sättas in. Man förekommer riskerna med höga snölaster som kan äventyra stabiliteten i konstruktionen.

En annan uppgift är att ha koll på snödjupet. Den frågan besvarar en innovativ lösning där AI-teknik kombineras med sensorer för att beräkna hur tung snön på taken är. Då får fastighetsägaren kunskap om när det är dags att köra igång snöröjningen och börja skotta. Det minskar också problematiken med takrasolyckor och andra skador på byggnader och lokaler där människor vistas.

Varje vinter uppstår stora problem när snö glider från taken ner på gatan och istappar faller från hängrännor. De riskerar att träffa fotgängare på trottoaren och orsaka allvarliga olyckor.

Ett alternativ är att värma snön till smältvatten med ett system av elvärmekablar som monteras på taket. Då kan också isbildning hindras. Systemet kan anläggas i anslutning till takbrunnar, i hängrännor och stuprör. Då sker avvattningen på ett säkrare sätt och minskar riskerna så att inte is fryser till och stoppar flödet. Men smältvattnet kan stanna kvar i sprickor och håligheter. Det kan skapa problem med isbildning som orsakar skador på sikt om fastighetsägaren inte är medveten om de riskerna. Därför är det alltid en god tanke, oavsett vilken teknik man använder, att besiktiga taket före snösäsongen.

Det är en fördel att kunna förutsäga när och var snön vräker ned. Väderlekstjänster är en informationskälla. En annan källa är en digital övervakning som drar nytta av AI och kan förutse snöfall i utsatta lägen.

Snöröjning på taket kan vara en besvärlig uppgift. För att förenkla arbetet är det en god idé att kartlägga med hjälp av drönare var stora mängder snö riskerar att packas. Förutom snödjupet får fastighetsägaren en högupplöst 3D-modell som visar snöförekomsten på ett överskådligt sätt. Då blir det enklare och säkrare att skotta taken på rätt ställen.

På fackverket monteras en sensor som mäter nedböjningen med laser. Foto: Västkustens Konstruktionsbyrå.

Även om kommande vintrar kan bli milda talar prognoser om risk för hårda, intensiva snöbyar i framtiden. Därför finns det all anledning att se över fastighetsbeståndet för att förekomma de problem som snötyngda tak kan orsaka.



Här är några tips som är bra att ha koll på: