Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot några av regeringens förslag på bostadsområdet. Det under en pressträff med Anders Ygeman, utbildningspolitisk talesperson, och Joakim Järrebring, bostadspolitisk talesperson, under torsdagen.

– En hyresrätt ska vara ett hem, inte en handelsvara, sa Joakim Järrebring.

Han var tydligt i sin kritik mot regeringens förslag om en mer flexibel hyresmarknad. Han menar att de kommande regleringarna av blockhyresavtal, som underlättar för företagsbostäder och delningsboende, riskerar att öppna för marknadshyror bakvägen och skapa en parallell hyresmarknad med svagare skydd för hyresgästen.

– Regeringen kallar det för en mer flexibel hyresmarknad. Men flexibel för vem? sa Joakim Järrebring.

Han hänvisade samtidigt till att Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen i sina remissvar varnat för att förändringarna kan driva fram spekulationsköp. Svea hovrätt och flera hyresnämnder pekar också på risk för tillämpningssvårigheter och ökad rättslig osäkerhet.

Även regeringens förslag om förändringar i byggprocessen fick kritik. När byggbedömare används ska byggnadsnämnden inte längre pröva det som ligger inom byggbedömarens ansvar, och de tidigare obligatoriska arbetsplatsbesöken från nämnden krävs inte heller.

– Det här handlar inte om förenkling. Det är en privatisering av delar av kontrollen i bygglovsprocessen, sa Joakim Järrebring och fortsatte:

– Vi kommer att rösta nej till regeringens smygprivatiseringar.

Socialdemokraterna pekar i stället på ett nytt investeringsstöd för hyresbostäder, kortare tillståndsprocesser och en aktiv markpolitik.